PMA apreende cascavel em jardim de hotel

Turistas e proprietários de um Hotel em Bonito tiveram uma surpresa no último sábado (22), quando avistaram uma serpente peçonhenta no jardim do local. A PMA (Polícia Militar Ambiental), foi imediatamente chamada.

Uma serpente da espécie Crotalus durissus (cascavel) foi capturada, era uma cascavel, com pouco mais de 1 (um) metro e foi capturada com uso de gancho especial e foi colocada em uma caixa de contenção. A serpente não apresentava ferimentos e foi solta em seu habitat natural, distante do perímetro urbano.

CASCAVEL

As cascavéis são perigosas com grande poder de peçonha e veneno potente, mas não são agressivas e fogem rapidamente quando percebem movimentos. A cascavel brasileira possui veneno neurotóxico, ou seja, que atua no sistema nervoso, fazendo com que a vítima tenha dificuldades de locomoção e respiração.

