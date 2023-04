Prefeitura abre posto de vacinação em shopping da Capital

A Prefeitura da Capital organizou vacinação no shopping Norte Sul Plaza, neste domingo (23), diante baixos índices de procura.

O objetivo da Sesau (Secretaria Municipal de Saúde) é ampliar o número de pessoas imunizadas, que está baixo, conforme já anunciado na última sexta (21).

De acordo com a primeira parcial da campanha de vacinação divulgada na última sexta-feira (14), aproximadamente 25,8 mil pessoas foram imunizadas em Campo Grande, o que representa menos de 8% de cobertura. A meta é vacinar ao menos 90% dos públicos estabelecidos como prioritários pelo Ministério da Saúde, o equivalente a 300 mil pessoas.

A maior procura foi entre os idosos de 60 anos ou mais. Até o momento, 17,3 mil pessoas pertencentes a este público foram vacinadas, ou 12,84% do quantitativo populacional estimado em 134,7 mil pessoas.

No domingo o atendimento acontece das 11h às 19h. O ponto de vacinação está instalado ao lado da loja Cravo e Canela.

