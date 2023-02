Cônsul da República árabe palestra na Câmara no dia da Paz

No Dia da Paz e da Compreensão Mundial (23), os vereadores recebem o Cônsul da República Árabe da Síria em MS, Kabril Yussef que irá falar durante a palavra livre sobre a situação da Síria depois dos terremotos.

A vinda dele foi uma indicação da vereadora Luiza Ribeiro (PT), durante a Sessão Ordinária, a partir das 9h.

Kabril é o Cônsul da Republica Árabe da Síria em MS, MT e RJ, Presidente do Corpo Consular de MS/MT e Representante do Conselho Mundial dos Imigrantes Sírios para a América do Sul.

Desde o terrível terremoto ocorrido na Síria estima-se que 25 mil pessoas morreram nos terremotos que atingiram o sul da Turquia e o norte da Síria no início do mês de fevereiro, cerca de 3.300 mortos no território sírio.

A ONU estima que 10,9 milhões de sírios em várias províncias do noroeste foram afetados.

Antes dos terremotos, a Síria já era o país no mundo com o maior número de pessoas obrigadas a saírem de suas casas dentro do próprio país. São 15 milhões de pessoas que precisam de ajuda humanitária em vários anos de guerra civil.

Além da palavra livre os vereadores votaram cinco projetos de lei durante a sessão ordinária. O destaque fica por conta do projeto nº 10.357/21, de autoria do vereador Ronilço Guerreiro (Podemos), que autoriza a criação do Corredor Gastronômico da comunidade quilombola Tia Eva. Esta na pauta o veto do Executivo ao projeto de lei nº 10.618/22, que prevê a instalação de totens culturais e informativos em atrativos turísticos de Campo Grande. A proposta é assinada pelos vereadores Papy, Ronilço Guerreiro e Victor Rocha.

