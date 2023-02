Carnaval: nutricionista explica sintomas da ressaca e como evitá-la 

Para quem passou do limite, profissional dá dicas para amenizar mal-estar

Tão esperado e celebrado, o Carnaval já está aí com diversas comemorações em festas, bloquinhos e desfiles. Apesar do clima de festa, é muito importante que os foliões não se esqueçam de evitar o consumo excessivo de álcool, que além afetar diversos órgãos e funções do organismo, como o fígado e a imunidade, pode trazer prejuízos instantâneos à saúde e uma desagradável sensação no dia seguinte: a indesejável ressaca.

Pensando nisso, ouvimos a Nutricionista Lauana Emanuela Oliveira, que falou sobre sintomas e como amenizar eles.

Dor de cabeça, vertigem, enjoo e boca seca são alguns sintomas e, para se livrar deles e curar a ressaca, saber como a bebida age no corpo humano e as sensações que provoca é o primeiro passo.

O que o álcool pode fazer no corpo da pessoa?

“Na nutrição, o álcool pode afetar a alteração da absorção de nutrientes, contribuir para o sobrepeso, aumentar a circunferência abdominal, alterar a flora intestinal, interferir na imunidade, contribuir para a cirrose e prejudicar a pressão”, explicou.

Sintomas de ressaca: quais são e como evitar?

“As consequências do consumo excessivo de álcool também podem ser sentidas no dia seguinte, com a famosa ressaca, que é o conjunto de sintomas físicos e mentais, causando dor de cabeça, sensibilidade à luz e som, fadiga, sede intensa, tontura, náuseas, sensação de boca seca, cansaço, sudorese, falta de apetite”, declarou.

“Esses efeitos também podem contribuir para reduzir a produtividade da pessoa. Além disso, para prevenir a ressaca, opte por beber mais devagar e espaçadamente, cuidando para consumir bastante água concomitantemente à bebida alcoólica, se alimentar corretamente e reduzir o consumo de álcool”, complementou a profissional.

Por que o álcool provoca sensação de ressaca no corpo humano?

“A ressaca acontece por conta do uso em excesso de álcool e pela falta de hidratação”, disse.

Acetaldeído?

Lauana informa ainda que o fígado é o órgão do corpo que mais sofre nesse processo. “O fígado transforma substâncias tóxicas em não tóxicas no nosso organismo e o álcool é uma substância tóxica. Quando o álcool chega ao fígado, é transformado em ácido acético, que é uma substância que não nos faz mal. Mas, antes desse processo acontecer, ele é transformado em acetaldeído, que é algo mais tóxico ainda”.

“Toda sensação de mal estar é causada pelo acetaldeído, isso porque o fígado ficou trabalhando para processar o álcool e deixou de executar funções importantes. O cansaço do dia seguinte é resultado de um corpo intoxicado, que ficou lutando contra os baixos níveis de açúcar no sangue”, finalizou.

O que fazer para amenizar a ressaca?

– Tomar café preto

– Comer melancia, melão, abacaxi e laranja (frutas com alto teor de líquido)

– Tomar bastante água

– Se alimentar bem, apostando, principalmente, em frutas e verduras no dia seguinte

– Ficar em repouso

Com informações da assessoria.