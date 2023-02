Volta às aulas: escolas da reme se organizam para receber mais de 100 mil alunos amanhã

Escolas e Emeis da Rede Municipal de Ensino (Reme) de Campo Grande organizam hoje os últimos detalhes para a volta às aulas amanhã (8). O ano letivo deve se iniciar em 99 escolas e 106 Emeis que atendem mais de 100 mil alunos diariamente. As ações para o retorno das aulas incluíram limpeza das unidades escolares, acolhida aos profissionais da educação, atualização pedagógica, entrega de mobiliário e de mais de 170 toneladas de alimentos para a merenda escolar.

Segundo a SEMED (Secretaria Municipal de Educação), para garantir a organização do início do ano letivo, professores e servidores participaram da jornada pedagógica, que aconteceu entre os dias 1º a 7 de fevereiro de 2023. Neste período, também foi realizado o 1º Seminário para Gestores Escolares da Reme: compartilhando experiências reconstruindo saberes”, evento inédito que possibilitou o compartilhamento das experiências na gestão escolar e a busca pelo aprimoramento do ensino e da aprendizagem para os alunos da Reme.

Em janeiro, também foram recebidas as remessas dos uniformes escolares, que serão entregues aos alunos a partir do primeiro dia de aula, conforme cronograma organizado pela direção de cada unidade escolar. Os uniformes de verão da Reme contam com camiseta regata, camiseta manga curta, bermuda, short-saia, meia, tênis, além de uma botina para a realização das atividades práticas dos alunos das escolas do campo.

Merenda

Além dos uniformes, todas as unidades estão abastecidas com os produtos destinados à merenda, como as proteínas (frango e carne), arroz, feijão, leite em pó, macarrão e outros. Os hortifrútis são entregues semanalmente para garantir o frescor. Os produtos destinados aos alunos com algum tipo de restrição alimentar, como intolerância à lactose e doença celíaca, também já foram entregues

Para garantir a eficiência no preparo da merenda escolar, foram entregues às unidades escolares novos enxovais de cozinha com panelas de pressão e caçarolas, além de fogões 4 e 6 bocas e jogos de talheres.

Mobiliário

Segundo a secretaria, todas as unidades escolares da Reme receberam armários baixos e altos, mesas e cadeiras para as secretarias, conjuntos escolares para as salas de aulas, bebedouros, e colchonetes para atender os alunos de Grupo 4 e 5. Para as Emeis, além dos colchonetes, foram entregues colchonetes para trocador e lençóis.