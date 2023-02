Assembleia pode ter dois blocos e o PT idependente

Dois blocos e um partido independente. Essa poderá ser a composição do quadro de bancadas da Assembléia Legislativa para dar inicio ao trabalho nesta legislatura e a partir de hoje poderao ser anunciados os integrantes de cada um dos blocos sendo que em principio apenas o PT seguirá sozinho. Ao mesmo tempo também já surgem os primeiros nomes para a composição das comissões permanentes da Casa bem como os favoritos para a presidência de algumas delas, especialmente a de Constituição Justiça e Redação considerada como a mais importante do Legislativo onde surgem como favoritos Antonio Vaz (Republicanos) e Junior Mochi (MDB).

Um bloco será composto pelo PSDB que tem seis deputados e pelo um ou dois partidos e o outro bloco poderá reunir o MDB o PL e e os demais partidos cpom bancadas unitárias. O outro bloco terá como lider o MDB e o deputado Márcio Fernandez está sendo um dos principais articuladores podendo contar com o PP, PDT União Brasil e mais um parlamentar podendo ter até oito participantes. “Estamos caminhando para ter dois blocos com reunindo entre 8 e 10 participantes cada um que terá como obetivo indicar ´participantes das comissões mas respeitará posições daqueles que preferirem manter a independência quando julgaremn necessário”, disse Márcio Fernandez.

Já o PT deve priorizar manter-se isolado para que possa ter uma liderança de bancada o que lhe permitiria , entre outras coisas ter poder decisivo especialmente nos casos de estabelecimento de acordos de liderança onde só pode ser estabelecido com a aprovação de todos os liderés de partidos ou blocos. “Preferimos não abrir mão de termos um lider de bancada o que não aciontecerá se participarmos de blocos que estão em formação”, afirmou o deputado Amarildo Cruz.

A iniciativa do deputado Coronel David que tentou unir os partidos nanicos num Blocão que chegou a ser chamado de bloco Bolsonarista não prosperou uma vez aue diversos deputados já estariam muito próximos do Governo enquanto que outros querem fazer oposição. “O Governo explodiu a nossa articulaçãio agora mvamos esperar para ver como acontecerá a formação dos dois blocos para ver qual será a posição de cada partido”, afirmou o deputado Coronel David (PL).

Comissões

Mesmo sem a definição dos blocos partidários já surgem alguns nomes como favoritos para presidir comissões importantes do Legialtivo sendo que para a de Comissão Justiça e Redação Junior Mochi do MDB vai sendo apontado como favorito mas Antonio Vaz disse que independente do bloco que o seu partido integrar ele vai querer fazer parte da CCJR o que seria o prim,eiro passo para ser o presidente.Já o nome de Junior Mocchi foi apontado por Renato Câmara como nome do partido para presidir a CCJ. “Pela sua experiência Junior Mochi é um bom nome para presidir a principal comissão da Casa”.

O MDB não parece ter por ambição apenas a presidencia da Comissão de Constituição e Justiça pois copnfirme rumores já tem o deputado Marcio Fernandes copmo potencial líder do Governo caso as negociações com o PSDB não prosperem. A deputada Lia Nogueira, do PSDB nop entanto disse que o l[íder do Governo tem queser do PSDB partido de Eduardo Riedel e até arrisca o nome do deputado Jamilson Name que disse aceitar a incumbência mas que por enquanto não recebeu o convite.

