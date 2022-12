Com 27 vagas, concurso para o IFMS encerra inscrições nesta quinta

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) segue com inscrições abertas até 8 de dezembro no concurso público com 27 vagas para professores do ensino básico, técnico e tecnológico em 15 diferentes áreas.

O concurso será realizado por meio do Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (Idecan). O edital de abertura e acesso ao sistema de inscrições estão disponibilizados no site do Idecan.

A taxa de inscrição é de R$ 120,00 e deve ser paga até 9 de dezembro, por meio da Guia de Recolhimento da União (GRU).

Para concorrer, é necessário ter a formação correspondente à área pretendida, conforme previsto em edital. É preciso estar quite com as obrigações militares e eleitorais, ter idade mínima de 18 anos e apresentar certidões negativas (cível, criminal, militar, entre outras).

A remuneração por 40 horas de trabalho semanais varia entre R$ 4.472,64 e R$ 9.616,18, dependendo da titulação. Há ainda auxílio-alimentação de R$ 458,00. O regime de trabalho é de dedicação exclusiva, que impede o exercício de outra atividade pública ou privada.

Confira a lista completa das vagas ofertadas!

Concurso Público – Será composto por provas objetiva, de desempenho didático, e de títulos e análise curricular.

A prova objetiva está prevista para 15 de janeiro de 2023, em Campo Grande. Serão 40 questões objetivas de múltipla escolha, sendo 10 de Legislação de Educação Profissional e Tecnológica e 30 específicas.

Os conteúdos programáticos estão dispostos no edital de abertura. Para os cargos de Engenharia Mecânica e de Engenharia Elétrica, houve mudanças no que estava previsto inicialmente, por meio dos Editais de Retificação nº 1 e nº 1.2, ambos também publicados no site do Idecan.

O resultado definitivo da prova objetiva está previsto para dia 8 de fevereiro. As demais provas serão realizadas conforme datas a serem publicadas em editais específicos.

O candidato aprovado poderá exercer as atividades em uma das dez unidades do IFMS, localizadas nos municípios de Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Jardim, Naviraí, Nova Andradina, Ponta Porã e Três Lagoas.

A escolha da unidade de lotação pelo candidato dependerá da sua classificação no concurso e da opção que fizer quando for convocado para o provimento do cargo.

Com informações do IFMS.