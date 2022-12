Portugal atropela Suíça por 6 a 1 e encara Marrocos nas quartas

Portugal está nas quartas de final da Copa do Mundo 2022. Havia uma desconfiança em relação a como a seleção se comportaria com Cristiano Ronaldo na reserva, mas uma atuação de gala nesta terça-feira (6) mostrou que Fernando Santos que estava certo. Gonçalo Ramos, o substituto de CR7 no ataque, brilhou com três gols e comandou a goleada contra a Suíça por 6 a 1, no Estádio Lusail.

Com a responsabilidade de substituir o craque, o camisa 26 foi a estrela da partida. Gonçalo fez um golaço para abrir o placar, ainda no primeiro tempo, e colocou mais duas bolas na rede na etapa final (o último de cavadinha). O zagueiro Pepe, Raphael Guerreiro e Rafael Leão também marcaram na goleada, e Akanji descontou para os suíços.

Com a vitória empolgante, Portugal irá encarar Marrocos nas quartas de final da Copa. Mais cedo, os africanos venceram a Espanha nos pênaltis e avançaram. A partida acontece no sábado (10), às 12h, no Al Thumama.

Com informações da Folhapress, por BRUNO ANDRADE E THIAGO TASSI