Riedel visita prefeita da Capital e Tribunal de Contas do Estado

O governador eleito de Mato Grosso do Sul Eduardo Riedel (PSDB), deu início a extebnso troteiro de visitas institucionais, o governador eleito de Mato Grosso do Sul, na manhã de hoje esteve no Paço Municipal de Campo Grande, reunido com a prefeita Adriane Lopes (Patriota) e no Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul (TCE-MS) quando foi recebido pelo presidente, conselheiro Iran Coelho das Neves. Esta agenda é uma forte demonstração de que Riedel reafirma que tem como meta a realização de uma administração participativa que respeite os poderes constituídos.Em sua agenda de visitas aos órgãos públicos do Estado Eduardo Riedel reforça o seu compromisso em realizar uma gestão municipalista, através de muito diálogo e definição de prioridades com cada gestor público das 79 cidades do Estado.

Com a prefeita de Campo Grande Adriane Lopes, Eduardo Riedel, disse que é preciso um olhar de gestor para o MS como um todo e também entender a importância que Campo Grande possui neste contexto. “Vou sentar com os representantes de cada município para definir o que é prioridade e o papo começou por Campo Grande. Estive com a prefeita Adriane Lopes para debatermos sobre os projetos para a nossa Capital para que a gente inicie o mandato, no início do ano que vem, já com as ações bem definidas”, disse o governador. Já para a prefeita de Campo Grande a oportunidade de diálogo aberto, compromisso com o municipalismo e o interesse em construir os projetos em conjunto, demonstra o quanto Eduardo Riedel está empenhado no desenvolvimento de Mato Grosso do Sul. “Trabalhando em parceria vamos concretizar muitos projetos para Campo Grande”, destacou a prefeita Adriane Lopes.

Ao ser recebido pelo presidente do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul (TCE-MS) , conselheiro Iran Coelho das Neves, o governador eleito ressaltou que visitar o Tribunal de Contas é de suma importância para reafirmar os compromissos e as ações entre as instituições. Riedel também destacou que o executivo estadual de Mato Grosso do Sul possui uma série de projetos que estão em andamento juntamente com o Tribunal de Contas no que diz respeito ao controle interno e externo.

