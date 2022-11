Seleção Brasileira encerra semana de treinos em Turim, na Itália

A Seleção Brasileira fez o último trabalho em Turim. Após uma semana de trabalho na Itália, a equipe treinou nesta sexta-feira (18) no Centro de Treinamento da Juventus e encerrou a preparação no país antes da viagem para o Catar. O embarque para Doha está marcado para este sábado (19), no início da tarde.

A atividade final na Itália contou com a chegada do trio de observadores: Fernando Lázaro, Lucas Oliveira e Ricardo Gomes. Com isso, a delegação brasileira está completa para o Mundial.

Após o trabalho, o técnico Tite fez questão de agradecer aos italianos a hospitalidade nessa semana de treinamento e também à Juventus por ter disponibilizado todo o Centro de Treinamento do clube para a preparação brasileira antes da viagem a Doha para a Copa do Mundo FIFA Qatar 2022.

“Muito obrigado pela participação e por disponibilizar todo o centro e que nós tenhamos a condição de fazer um grande mundial e retribuir todo o carinho que vocês italianos tiveram conosco! Um abraço e felicidade”, agradeceu.

Antes da folga e da viagem ao Qatar marcada para este sábado (19), às 10h30 (de Brasília), o Brasil teve uma semana sem lesões e com variações táticas. A estreia na Copa será contra a Sérvia, no dia 24, no Estádio Lusail.

No treinamento de quinta (17), Tite deu algumas pistas sobre a escalação do Brasil para a Copa. Em atividade aberta para o jornalista, mas sem a liberação para gravar imagens, o técnico manteve Neymar como meia e Lucas Paquetá como volante.

Neymar é o meia central entre dois pontas muito abertos. Ele só fez essa função ao longo do treino tático. Lucas Paquetá atuou o tempo inteiro como segundo volante, e não como meia ofensivo ou ponta esquerda, o que mostra que Tite considera utilizá-lo mais recuado, disputando posição com Fred, Bruno Guimarães e Everton Ribeiro. O Brasil, então, pode repetir a formação com um volante defensivo (Casemiro) e dois meio-campistas (Lucas Paquetá e Neymar).

Rodrygo treinou como meia central. Ele é, portanto, o reserva imediato de Neymar; As disputas nas pontas são entre Raphinha e Antony na direita, Vini Jr e Gabriel Martinelli na esquerda. Como centroavante, Pedro, Richarlison e Jesus estão no páreo.

A semana em Turim teve o aniversário de Bruno Guimarães, que completou 25 anos na quarta-feira (16). O meio-campista do Newcastle United ganhou um bolo na concentração e foi zoado pelos companheiros.

Disputa arriscada

A preparação em Turim também mostrou a forte concorrência pela vaga de centroavante. Richarlison é o favorito, mas Gabriel Jesus e Pedro estão de olho nesse lugar. Na terça-feira (15), Richarlison deu pelo menos uma demonstração de afobação na tomada de decisões.

Em determinados momentos da atividade em espaço reduzido de nove contra nove jogadores em que o objetivo era acertar um gol também reduzido, formado por duas pequenas estacas, o camisa 9 deu dois chutes de longa distância para fora em vez de seguir trabalhando a bola nas tabelas com os companheiros.

As finalizações antes da hora fizeram com que Richarlison ganhasse uma bronca: “Calma, caralho. Segura, Pombo”, gritou um dos integrantes da comissão técnica durante o treinamento.

Com informações da Folhapress, por GABRIEL CARNEIRO E IGOR SIQUEIRA