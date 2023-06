Voluntários das oficinas Colmeia Dourada, promovem 20ª Feijoada Beneficente em prol do Hospital Nosso Lar

O Grupo de Voluntários das Oficinas Colmeia Dourada, ligado ao Hospital Nosso Lar, está se preparando para realizar a 20ª edição da tradicional Feijoada em benefício das obras assistenciais do hospital. O evento, que promete ser um sucesso, contará também com a exposição de um bazar de trabalhos manuais.

A feijoada, que já se tornou uma tradição na cidade, tem como objetivo arrecadar recursos para auxiliar nas ações de assistência realizadas pelo Hospital Nosso Lar. O evento é organizado pelos voluntários das Oficinas Colmeia Dourada, que se dedicam incansavelmente para proporcionar um dia agradável e solidário aos participantes.

Os pontos de venda dos convites para a feijoada estão localizados na Livraria Humberto de Campos, situada na Rua Maracaju, 250, no centro da cidade. Os interessados também podem obter mais informações e adquirir os convites pelos telefones (67) 3383-3936 e (67) 99693-1837. Além disso, a Colmeia disponibiliza o contato (67) 99216-1667 para aquisição dos convites.

O local escolhido para sediar o evento é a Loja Maçônica Ordem e Progresso, localizada na Rua Feri Henrique Soares de Coimbra, 70, atrás do antigo Atacadão da Costa e Silva. Será um espaço aconchegante e preparado para receber os participantes com todo o conforto necessário.

Durante a feijoada, é importante que os convidados levem seus próprios pratos e talheres, contribuindo para a redução de resíduos e cuidando do meio ambiente. Além disso, uma boa notícia para as famílias é que as crianças até 7 anos têm entrada gratuita no evento.

Os organizadores também informam que serão oferecidos marmitex para os participantes poderem levar a deliciosa feijoada para casa e desfrutar dessa iguaria tradicional no conforto do lar.

A 20ª Feijoada Beneficente das Oficinas Colmeia Dourada promete ser um momento de confraternização, solidariedade e apoio às obras assistenciais do Hospital Nosso Lar. A participação da comunidade é fundamental para o sucesso do evento, que visa beneficiar aqueles que mais precisam.

Não perca a oportunidade de saborear uma deliciosa feijoada, adquirir trabalhos manuais únicos no bazar e, ao mesmo tempo, contribuir para uma causa nobre. Marque na sua agenda: dia 25/06/2023, das 11h30 até às 14h30. O valor unitário da feijoada é de R$ 50. Reserve um momento para participar dessa iniciativa solidária e fazer a diferença na vida daqueles que necessitam de apoio e cuidado.