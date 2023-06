Ex-vereador de Campo Grande, Edson Shimabukuro morre aos 71 anos

O engenheiro civil e ex-vereador de Campo Grande, Edson Kiyoshi Shimabukuro, faleceu na madrugada de hoje (19) enquanto dormia em sua residência. A informação de duia morte foi confirmado pelos familiares nas redes sociais.

Engenheiro formado na UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul) em 1979, pelo PTB (Partido Trabalhista Brasileiro) usava o apelido “My Body” nas urnas. Ele também foi diretor-adjunto de Obras na Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos e integrou a cadeira de vereador até 2016. Shimabukuro foi também presidente do Sindicato dos Engenheiros de Mato Grosso do Sul, assessor da presidência do Crea-MS (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul) e diretor da AECNB (Associação Esportiva e Cultural Nipo Brasileira).

A Câmara Municipal de Campo Grande emitiu uma nota de pesar na manhã de hoje. “O presidente da Casa de Leis, vereador Carlos Augusto Borges, o Carlão, em nome de todos os parlamentares e funcionários da Casa de Leis, manifesta suas condolências à família e amigos”.

Segundo a casa de leis, será decretado luto oficial e as bandeiras serão hasteadas a meio mastro.

O velório será a partir das 13h45 no Cemitério Jardim das Palmeiras, que fica na Avenida Tamandaré, n° 6.856, na Vila Nasser.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.