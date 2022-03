Vereador comemora sucesso da campanha do Março Azul

O vereador Dr. Sandro Benites (Patriota), autor do Projeto de Lei nº 10.481/22, que instituiu em Campo Grande o “Março Azul: mês de conscientização sobre o câncer colorretal”, comemora o sucesso da campanha, que tem por objetivo prevenir, educar e alertar a população a importância do exame preventivo e do diagnóstico precoce..

“Todas as capitais estão solicitando que o mês de março seja de conscientização do câncer colorretal. A população precisa se prevenir e conhecer mais sobre a doença. É uma medida de extrema relevância pelo fato de que geralmente evoluem de pequenas lesões “benignas” para lesões maiores, que terminam por resultar em processo de câncer”, explicou o parlamentar.

Durante este mês de março acontecem várias campanhas educativas e informativas sobre o câncer colorretal, bem como para a sua prevenção, o que incentiva o diagnóstico precoce da doença que atinge o intestino grosso ou o reto.

O câncer de intestino é uma doença tratável e frequentemente curável. A cirurgia é o tratamento inicial, e retira a parte do intestino afetada e os gânglios linfáticos (pequenas estruturas que fazem parte do sistema de defesa do corpo) dentro do abdome. Outras etapas do tratamento incluem a radioterapia associada ou não à quimioterapia, que são feitas para diminuir a possibilidade de retorno do tumor.

Quase 30% de todos os cânceres colorretais podem ser evitados com alimentação saudável, prática de atividades físicas e abandono de bebidas alcoólicas. Essas ações preventivas são importantes para redução de casos e mortes, para a manutenção da produtividade laboral e para a redução dos gastos públicos com o tratamento do câncer de intestino.

O câncer colorretal é o 3º mais frequente entre os homens, logo atrás do câncer de próstata e o de pulmão. Já entre as mulheres, é o 2º tipo mais comum, perde apenas para o câncer de mama.

Segundo dados do INCA (Instituto Nacional do Câncer), cerca de 20 mil novos casos da doença são registrados por ano no Brasil.

Com informações do INCA