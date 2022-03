Envolvido em troca de tiros que feriu policial se entrega em Ponta Porã

Junto ao advogado particular, um paraguaio envolvido em um confronto entre traficantes e policiais do BOPE (Batalhão de Operações Especiais) em Antônio João na madrugada do último dia 16, se entregou na noite de ontem (21) na delegacia da Polícia Federal, em Ponta Porã, a aproximadamente 329 quilômetros de Campo Grande.

Desde o dia do fato, há uma intensa busca pelos traficantes em toda a região de fronteira. Além disso, duas caminhonetes e uma carreta com grande quantidade de maconha foram encontradas abandonadas em uma mata no território paraguaio e os membros da quadrilha que entrou em confronto com o BOPE.

Informações davam conta de que uma pessoa teria morrido no confronto e o corpo encontrado na Colônia Estrela em Pedro Juan Caballero, mas a Polícia Nacional informou que o corpo localizado logo depois do tiroteio entre os traficantes a os policiais militares brasileiros era de um homem que havia cometido suicídio.

Com informações do repórter Itamar Buzzatta