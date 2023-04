Vacinação para Covid-19 está liberada para o público em três locais em Campo Grande

A vacinação e também a testagem para Covid-19 está liberada neste sábado (1), em três diferentes locais em Campo Grande. De acordo com a Sesau (Secretaria Municipal de Saúde), o atendimento ao público será das 7h30 ás 17h, sem internado, na UBS 26 de Agosto, UBS Dona Neta e USF Moreninha

A vacinação para a Covid está disponível para todos os públicos a partir dos seis meses. Já as doses biovalente, que protege contra a sepa da Ômicron, está disponível para idosos com 60 anos ou mais, trabalhadores da saúde de qualquer idade, imunocomprometidos, indígenas aldeados e quilombolas com 12 anos ou mais.

Caso esteja dentro do cronograma, para receber a dose biovalente pe preciso ter completado o esquema vacinal há quatro meses, ou seja, ter sido vacinado com a primeira e a segunda dose contra a Covid.

Cabe ressaltar que todas as vacinas autorizadas pela Anvisa são eficazes e protegem contra casos graves da doença.

Vacinação para bebês

Na última semana, foi autorizada a primeisa dose para bebês de seus meses e menores de 3 anos sem comorbidades. Antes, apenas o apenas o público com comorbidades estava apto a receber o imunizante.

De acordo com informativo, as doses de reforço devem ser tomados conforme indicação para cada imunizante e público, em um intervalo de 28 dias a quatro meses, conforme os calendários disponíveis no site.

