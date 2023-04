Homem morre após ser atropelado por moto em avenida na Capital

Leandro Carlos de Souza, de 44 anos, morreu na tarde de ontem (31), na Santa Casa de Campo Grande, após ser atropelado por uma motocicleta, na Avenida Afonso Pena, região central de Campo Grande.

Segundo o boletim de ocorrência, o homem foi atropelado por uma moto, próximo à região da Praça do Rádio. Ele foi socorrido pela URSA (Unidade de Resgate e Suporte Avançado) do Corpo de Bombeiros.

Ainda conforme o registro policial, a vítima deu entrada no hospital, como desconhecido, com traumatismo crâniano grave. Ele chegou a ser operado, mas teve uma deterioração cerebral, evoluindo para óbito. De acordo com a Santa Casa, a morte do paciente foi registrada por volta das 14h30.

A vítima chegou a ser identificado pelo papiloscopista, quando esteve internado na UTI (Unidade de terapia intensiva).

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Centro como morte a esclarecer.

