Vacina contra HPV é ampliada para adolescentes entre 15 e 19 anos

Campo Grande tem 87% de meninas e mulheres vacinadas contra a doença

Campo Grande está perto de atingir a meta de imunização para a vacina de HPV, com 87% do público feminino e 73% do público maculino protegidos contra o papilomavírus humano, uma IST (infecção sexualmente transmissível) altamente contagiosa. A meta estabelecida pelo Ministério da Saúde é de 90% para uma cobertura vacinal para ambos os sexos. O Ministério da Saúde ampliou, até dezembro de 2025, a mobilização para vacinar adolescentes de 15 a 19 anos contra o HPV. É a primeira vez que essa faixa etária passa a receber a vacina pelo SUS (Sistema Único de Saúde).

De acordo com a Sesau (Secretaria de Saúde de Campo Grande), a imunização está disponível para crianças e adolescentes entre os 9 e 14 anos em toda a rede pública de Saúde.

Quem não se vacinou entre os 9 e 14 anos, terá mais uma chance de se proteger. O Ministério da Saúde confirmou a prorrogação do prazo até dezembro. Vale lembrar que desde fevereiro, o Governo Federal disponibilizou a imunização para os jovens de 15 a 19 anos. Em ambos os casos, o esquema vacinal é composto por apenas uma dose.

Em 2025, a Capital registrou 14.062 doses aplicadas da vacina contra HPV para a primeira faixa etária. Já para o público que compreende dos 15 anos aos 19 anos, foram 780 doses.

O Ministério da Saúde ressalta que a vacina é de fundamental importância para evitar doenças como câncer de colo do útero, vulva, pênis, garganta e pescoço. As ações de imunização visam resgatar e garantir a proteção de todos os jovens até 19 anos, sendo parte do compromisso nacional em eliminar o câncer de colo do útero até 2030.

A vacinação é a melhor forma de prevenção, contudo, a população também pode procurar pelas unidades de saúde para exames de rotina, como o Papanicolau, que é capaz de identificar alterações e diagnóstico precoce de lesões que podem evoluir para câncer do colo de útero, garantindo tratamento imediato. Inclusive, a vacinação reforça

Recomendação para três doses

Para as pessoas imunocomprometidas, como as que vivem com HIV/Aids, pacientes oncológicos e transplantados, o esquema permanece em três doses. A mesma regra também vale para usuários de PrEP entre 15 e 45 anos e vítimas de violência sexual a partir dos 15 anos.

