Câmara diz que irá dar apoio à nova administração de Terenos; vice será empossado nesta sexta-feira

A Câmara Municipal de Terenos abriu as portas para receber a imprensa na manhã desta sexta-feira. Durante coletiva, o presidente da Casa de Leis, Leandro Caramalac (PSD), afirmou que os vereadores vão apoiar o prefeito interino, mas também reforçar a função de fiscalização.

“Vamos recomendar que todos os contratos vigentes com as empresas citadas na operação, não só dos presos, mas também dos alvos de mandados, sejam revogados, para que o vice possa tomar as decisões a partir de agora”, disse ele.

Caramalac declarou ainda que, durante a fiscalização feita pela Câmara, não foram encontrados indícios de superfaturamento nos contratos investigados. Segundo ele, à época das contratações, o setor jurídico da prefeitura apresentou defesa que permitiu a aprovação.

O vice-prefeito, Landolfi Filho, será empossado em cerimônia prevista para acontecer, ainda nesta manhã. Caramalac detalhou que ele não tem experiência política e, por isso, a Câmara Municipal irá dar apoio à nova administração. “Ninguém nasce político”, afirmou. “O Arlindo é médico, entrou na política como vice na reeleição do Henrique. Nunca exerceu cargo público. Cabe à sociedade, aos servidores de carreira e à Câmara dar suporte para que ele exerça o mandato da melhor forma”.

Sobre o aumento patrimonial do prefeito afastado, Caramalac respondeu: “Conheço o Henrique antes, conheço o lastro financeiro dele. A gente via a construção de imóveis, mas nada que chamasse tanta atenção. É preciso se inteirar dos fatos”.

