Unimed Campo Grande celebra hoje, 50 anos de história

Cinquenta anos. Essa é a idade celebrada hoje, 12 de maio, pela Unimed Campo Grande. A data marca o nascimento de um novo conceito em saúde em Mato Grosso do Sul. São cinco décadas de uma história escrita pelas mãos de médicos cooperados, colaboradores, beneficiários, parceiros e de pessoas que acreditam na cooperativa médica.

Inúmeros desafios foram enfrentados, mas diversas conquistas também foram alcançadas para que a cooperativa médica chegasse à posição de destaque em saúde no estado. Desde a sua criação, em 1973, os propósitos continuam sendo a busca constante por cuidado, crescimento e inovação, a fim de proporcionar sempre a melhor assistência aos seus beneficiários, com acolhimento e humanização, reforçando seu DNA, o jeito Unimed de cuidar, mas também sendo um porto seguro aos cooperados, para exercerem sua profissão com autonomia e, assim, continuar dialogando de forma democrática os rumos da saúde.

“Dentre tantas conquistas importantes nesses 50 anos de história, temos que destacar, sem dúvida, a aquisição do Hospital Unimed Campo Grande, um recurso próprio pensado para atender pacientes de média e alta complexidade, e sua expansão ao longo desses anos, com a implantação dos Prontos Atendimentos Adulto, Pediátrico, Ortopédico e a UTI Mista Pediátrica, ofertando sempre uma assistência de alto padrão aos nossos pacientes e garantindo segurança aos nossos cooperados”, destacou Dr. Eduardo Kawano, presidente do Conselho de Administração da Unimed CG.

Para o futuro, o presidente enfatiza que a cooperativa continuará buscando a excelência na assistência aos beneficiários, se consolidando uma das maiores operadoras de saúde do país, e expandindo seus serviços, acompanhando o crescimento de Mato Grosso do Sul, como já tem feito nos últimos anos.

Celebração

Para celebrar a data tão especial, a cooperativa médica preparou uma série de ações festivas, entre elas, a criação de um hotsite que conta um pouco dessa trajetória de meio século através de uma linha do tempo, galeria de fotos e depoimentos emocionantes de médicos cooperados, colaboradores e beneficiários. Para conferir, basta acessar https://unimedcg50anos.com.br/

Além disso, no dia 27 de maio será realizada a 1ª Corrida Unimed Campo Grande. O evento será a partir das 16 horas, no Parque das Nações Indígenas (concentração e largada no estacionamento do Yotedy) e contará com três categorias: Infantil (500m), Caminhada (2km) – onde os pets serão bem-vindos – e Corrida, com percursos de 5km e 10km.

O evento conta com a parceria das empresas e cooperativas: Nova Saúde, Blink 102 FM, Bizi água de coco, Expertise Investimentos XP, Sicoob Unique Br, Sicredi, Sistema OCB/MS, CBN Campo Grande e G2C Administradora de Benefícios, e tem o apoio da Águas Guariroba.

