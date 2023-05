IFMS está com mais de 700 vagas para cursos de graduação e idiomas

O IFMS (Instituto Federal de Mato Grosso do Sul) está com inscrições abertas para 760 vagas em cursos de graduação, para oito municípios do Estado e com ingresso no segundo semestre deste ano.

Para se inscrever é preciso ter concluído o ensino médio ou equivalente e ter feito a edição de 2022 do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), com nota acima de zero na prova de redação. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas até 22 de maio, pela Página do Candidato da Central de Seleção, onde também está publicado o edital de abertura com todas as regras do processo seletivo.

No momento da inscrição, os cadidatos autorizam o Instituto a realizar uma consulta dos resultados obtidos no Enem junto ao Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), portanto, é obrigatório que a inscriçãos seja feira com o CPF do candidato.

As vagas estão distribuídas nos municípios de Aquidauana (120 vagas), Campo Grande (160), Corumbá (80), Coxim (160), Dourados (40), Jardim (40), Naviraí (40) e Três Lagoas (120).

Ações afirmativas

Metade das vagas ofertadas é destinada a candidatos que cursaram todas as séries do ensino médio em escola pública. Dessas, 50% são para aqueles com renda familiar per capita inferior a um salário mínimo e meio. També há cotas para candidatos autodeclarados pretos, pardos e indígenas e PCD (Pessoas com Deficiência). A opção pelas ações afirmativas deverá ser feita no ato da inscrição.

Seleção

A seleção será feita com base na nota total do candidato na edição de 2022 do Enem. Considera-se nota total, o resultado da média ponderada das notas das áreas de conhecimento (Linguagens, Códigos e suas Tecnologias; Matemática e suas Tecnologias; Ciências da Natureza e suas Tecnologias; Ciências Humanas e suas Tecnologias) e da redação.

Os pesos por área de conhecimento para o cálculo da nota total de cada um dos cursos ofertados estão dispostos no edital de abertura do processo seletivo. A divulgação do resultado final da 1ª chamada para solicitação de matrícula está prevista para 2 de junho. A previsão é que as aulas tenham início no final de julho.

Dúvidas devem ser enviadas para [email protected] (para isso, deve-se utilizar o mesmo e-mail cadastrado na Central de Seleção do IFMS).

Cursos de idiomas

Além dos cursos de graduação, o IFMS também está com vagas abertas para cursos de idiomas, de forma gratuita, por meio do Cenid (Centro de Idiomas), com ingresso no segundo semestre deste ano. O edital com todas as regras do processo seletivo estão disponíveis na Central de Seleção do IFMS.

Os cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC) de Espanhol, Inglês e Libras serão ofertados de forma presencial em nove campi, localizados nos municípios de Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Naviraí, Nova Andradina, Ponta Porã e Três Lagoas. Confira o quadro de vagas e cursos.

São ofertadas 598 vagas destinadas ao público externo e a estudantes e servidores do IFMS. No edital de abertura do processo seletivo está disponibilizada a quantidade de vagas reservadas para cada público e em cada curso ofertado.

Os cursos do Cenid são divididos em duas etapas e seis níveis: a primeira etapa é Básica e subdividida em três Níveis (I, II e III); já a segunda etapa é a Intermediária, também com três Níveis (IV, V, VI).

Inscrições

As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas até 4 de junho, na Página do Candidato da Central de Seleção. Os candidatos que não têm acesso à internet poderão comparecer à Central de Relacionamento (Cerel) dos campi e solicitar um computador para realizar sua inscrição, observando os endereços e horários de atendimento.

Ao efetuar a inscrição, o candidato deve informar o número do CPF e a opção por um dos cursos ofertados. Aqueles que não possuem conhecimento algum da língua ofertada deverão inscrever-se na turma Básico – Nível I, caso haja essa oferta no curso pretendido.

Teste de nivelamento

O teste de nivelamento será obrigatório para aqueles que pretendem concorrer às vagas das ‘turmas em andamento’ e tem por objetivo avaliar o nível de proficiência e conhecimento dos candidatos, além de definir o nível da turma ao qual concorrerão no sorteio eletrônico.

Os testes serão realizados de forma on-line. Neste caso, candidatos que não tenham acesso à internet poderão novamente solicitar o uso de um computador disponibilizado pelos campi. No dia 6 de junho será divulgada a relação preliminar das inscrições homologadas e a convocação para os testes de nivelamento, previstos para o período de 8 a 16 de junho.

O resultado do teste de nivelamento está previsto para ser divulgado em 22 de junho.

Seleção e cronograma

A seleção dos inscritos será feita por sorteio eletrônico, no dia 27 de junho, a partir das 15 horas, com transmissão pelo YouTube. O resultado preliminar do sorteio, com a classificação de todos os candidatos, será divulgado no dia 29 de junho. A classificação final do processo seletivo e a 1ª chamada para matrículas serão publicadas no dia 3 de julho. O início das aulas está previsto para 24 de julho.

Cenid

O Centro de Idiomas do IFMS oferta cursos gratuitos que buscam fomentar o processo de internacionalização na instituição, conduzindo o estudante à capacitação, ao aperfeiçoamento e ao conhecimento de uma língua adicional.

O certificado tem validade nacional e atesta o nível de competência linguística na conclusão de cada etapa do curso. Mais informações estão disponíveis na página dos cursos de Idiomas do IFMS.

