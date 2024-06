Unidades Hemosul em MS realizam coleta ampliada em dia do doador de sangue

O foco também é suprir o estoque crítico de sangue

Nesta sexta-feria(14) é celebrado o Dia Mundial do Doador de Sangue e para celebrar a importância da data e reverter o cenário do estoque crítico, as unidades hemosul em MS realizam uma coleta especial. Além do atendimento apliado na data de hoje em Campo Grande e Dourados, acontece durante o mês a campanha junho vermelho para estimular a doação de sanue.

No Hemosul de Dourados o estoque é crítico, tendo em vista que além de abastecer todos os hospitais, atende mais 10 municípios da região. “Nosso estoque está crítico e estamos precisando de doação de sangue O+, mas todas as tipagens são bem-vindas”, explica a gerente do Hemosul, Márcia Miranda Tinos.

Requisitos para doar sangue

Para ser doador é preciso ter no mínimo 16 anos, o peso mínimo é de 51 quilos e precisa estar em bom estado de saúde, livre de infecções ou mesmo gripado. Lembrando que o doador não pode estar em jejum, como acontece em um exame de sangue, por exemplo. Não podem ser doadores pessoas que tiveram doença de chagas, câncer, sífilis, ainda hepatite após 11 anos e pessoas portadoras do HIV.

Horário de atendimento das Unidades do Hemosul

Hemosul Dourados: 14/06 das 7h às 17h / Segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira, das 7h às 12h30 / Terça-feira e quinta-feira, das 7h às 11h30 e das 13h às 17h / Último sábado de cada mês, das 7h às 12h. Localizado na Rua Oliveira Marques, 2535, próximo ao Hospital da Vida. Telefones: (67) 3424-0400 / (67) 98163-0863 (WhatsApp)

Hemosul Coordenador – Campo Grande: 14/06 e 15/06 das 7h às 17h

Hemosul Santa Casa: 14/06 das 7h às 11h30 e das 13h às 17h

Hemosul Hospital Regional: 14/06, das 7h às 12h

Hemosul Três Lagoas: 14/06 das 7h às 12h

Hemosul Corumbá: 18/06, das 7h às 17h

Hemosul Paranaíba: dia 14/06 das 7h às 11h

Hemosul Ponta Porã: 14/06 das 7h às 12h

