Unidades de saúde da capital oferecem tratamento para quem deseja parar de fumar

Esta pensando em parar de fumar? A rede Municipal de suade em Campo Grande, está oferecendo tratamento gratuito para aqueles que desejam parar com o vício. O serviço está sendo atendido em 17 Unidades Básicas de Saúde (UBS) de Saúde da Família (UBSF) e no Centro de Especialidades Médicas (CEM).

Aproximadamente 90% dos fumantes desejam parar de fumar, porém, muitos enfrentam dificuldades devido à dependência física e psicológica da nicotina. Nesse contexto, as unidades da A Atenção Primária à Saúde (APS) têm um papel estratégico no apoio aos pacientes que desejam abandonar o tabagismo, oferecendo aconselhamento, tratamento medicamentoso, grupos de apoio, acompanhamento regular e abordagem multidisciplinar.

Mirelle Cabreita, gerente técnica do Programa de Tabagismo da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), explica que o processo de tratamento inicia-se com uma avaliação detalhada dos pacientes. Através de um teste de Fargestron e outras dimensões e definições relacionadas, é possível classificar o fumante como leve, moderado ou pesado.

“Após a avaliação, o tratamento é realizado por profissionais de saúde de nível superior, passando depois por consultas individuais ou sessões de grupo de apoio. Nestas sessões, os pacientes são orientados sobre o papel do cigarro em suas vidas, recebem informações sobre como deixar de fumar, como resistir à vontade de fumar e, principalmente, como viver sem cigarro”, destaca Mirelle.

Durante as quatro primeiras reuniões de grupo ou consultas individuais, são fornecidos manuais de apoio com informações sobre cada uma das sessões estruturadas. Além disso, medicamentos gratuitos são disponibilizados com o objetivo de reduzir os sintomas da síndrome de abstinência à nicotina, auxiliando no processo de abandono do vício.

O câncer de pulmão é uma das principais doenças associadas ao tabagismo, tanto ativo quanto passivo. Estima-se que no triênio 2020-2022, o Brasil tenha registrado 17.760 casos novos de câncer de pulmão em homens e 12.440 em mulheres, evidenciando a gravidade do problema. Esse tipo de neoplasia está diretamente relacionado ao consumo de cigarros da região, sendo que, em muitas populações, mais de 80% dos casos são considerados tabaco-relacionados.

Onde procurar ajuda

Para combater esse cenário preocupante, o Programa de Tabagismo da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) oferece apoio e tratamento em diversos locais de Campo Grande. Unidades Básicas de Saúde (UBS/UBSF), hospitais e o Centro Especializado Municipal estão habilitados para o atendimento do programa.

Confira a lista de USF e Clínica Família para atendimento:

Nova Lima

USF Albino Coimbra

USF Ana Maria do Couto

USF Coophavilla II

USF Batistão

Clínica da Família

USF Portal Caiobá

UBS Caiçara

USF Tiradentes

USF Moreninha III

Clínica da Família Iracy Coelho

USF Jockey Club

USF Vila Fernanda

USF Aero Rancho Granja

USF Itamaracá

USF Tarumã

USF Vila Corumbá

USF Jardim Presidente

O trabalho realizado por essas unidades é de extrema importância para a saúde da população, pois a redução do tabagismo contribui para a diminuição de doenças e mortes evitáveis. A atuação na Atenção Primária permite que os pacientes sejam acompanhados de forma integral e longitudinal, promovendo melhores resultados na luta contra o tabagismo e seus impactos na saúde.

Com Informações da Prefeitura de Campo Grande