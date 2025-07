Unidade móvel do Hospital do Amor oferece mamografias gratuitas no Pátio Central Shopping

Entre os dias 2 e 4 de julho, o Pátio Central Shopping recebe a unidade móvel do Hospital do Amor para a realização de mamografias gratuitas. A ação, voltada exclusivamente para mulheres com idade entre 40 e 69 anos, acontece das 8h às 17h, sem necessidade de agendamento prévio.

Serão disponibilizados 60 exames por dia, sendo 30 no período da manhã e 30 à tarde, com atendimento por ordem de chegada. A iniciativa busca ampliar o acesso ao exame e incentivar a detecção precoce do câncer de mama.

Segundo o INCA (Instituto Nacional do Câncer), essa é a neoplasia maligna mais letal entre as mulheres e a segunda mais comum, atrás apenas do câncer de pele. Embora raro antes dos 35 anos, o câncer de mama tem chances de cura de até 95% quando diagnosticado ainda no estágio inicial. Vale destacar que nem todo nódulo identificado nas mamas é cancerígeno – a maioria é benigno.

A campanha é fruto da parceria entre o shopping e o Hospital do Amor, e reforça a importância do cuidado contínuo com a saúde da mulher.