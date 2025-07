Bolsonaro cancela agendas e entra em repouso absoluto por crises de soluço e vômito

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) anunciou nesta quarta-feira (2) que permanecerá em repouso absoluto durante todo o mês de julho por orientação médica, após sofrer crises recorrentes de soluço e vômito, que segundo ele, o impedem até de falar. Em decorrência do quadro de saúde, compromissos previstos em Santa Catarina e Rondônia foram cancelados.

“Após consulta médica de urgência, foi-me determinado ficar em repouso absoluto durante o mês de julho. Do exposto, ficam suspensas as agendas de Santa Catarina e Rondônia. Crise de soluços e vômitos tornaram-se constantes, fato que me impedem até de falar”, escreveu Bolsonaro nas redes sociais.

O boletim médico foi divulgado na noite de terça-feira (1º) pela ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro em sua conta no Instagram. Assinado pelos médicos Claudio Birolini (cirurgião geral) e Leandro Echenique (cardiologista), o documento informa que Bolsonaro passará o mês em repouso domiciliar com o objetivo de garantir sua recuperação total, especialmente após uma cirurgia recente e episódios de pneumonia.

“Comunicamos que o Sr. Jair Messias Bolsonaro permanecerá em repouso domiciliar durante o mês de julho, com o objetivo de garantir a completa recuperação de sua saúde após cirurgia extensa e internação prolongada, episódio de pneumonia e crises recorrentes de soluços, que dificultam a sua fala e alimentação”, diz o boletim.

Bolsonaro tem enfrentado uma série de problemas de saúde desde a facada sofrida durante a campanha eleitoral de 2018, em Juiz de Fora (MG). No último dia 21 de junho, ele passou mal durante uma agenda em Goiânia e foi diagnosticado com pneumonia viral. Apesar da recuperação inicial, participou de um ato na Avenida Paulista, em São Paulo, no dia 29, onde fez críticas ao Supremo Tribunal Federal (STF) e negou envolvimento em tentativa de golpe de Estado.

Em abril deste ano, o ex-presidente passou por uma cirurgia de aproximadamente 12 horas para remover aderências no intestino e reconstituir a parede abdominal. Foi a sexta intervenção desde 2018. Ele ficou internado por três semanas em um hospital particular de Brasília até receber alta.

Na terça-feira (1º), Bolsonaro voltou a passar mal e não compareceu à sede do PL nacional, em Brasília. Desde então, cancelou sua participação em eventos em Santa Catarina e Rondônia. Em Balneário Camboriú, ele se encontraria com o filho Jair Renan (PL) e apoiadores, em agenda de caráter familiar. Já em São José, estava previsto um evento partidário na Arena Opus, no sábado (5), com a presença do governador Jorginho Mello (PL), intitulado “Rota 22”.

Um novo boletim médico foi divulgado no fim da manhã desta quarta-feira, informando que o ex-presidente foi submetido a uma endoscopia, onde foi detectada a presença de uma intensa esofagite com processo inflamatório. Confira o boletim na íntegra.

Todas as viagens previstas por Bolsonaro para o mês de julho foram suspensas. O ex-presidente continuará sendo monitorado por sua equipe médica.

*Matéria atualizada às 10h45 para atualização de informações

Com informações do SBT News

