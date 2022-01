Hospital Alfredo Abrão suspende quimioterapia por falta de remédios

Devido à falta de medicamentos, o Hospital de Câncer Alfredo Abrão cancelou 15 sessões de quimioterapia para pacientes que estavam agendados no dia de hoje (12). Com a carência de remédios de alta complexidade em seu estoque, utilizados no tratamento, a direção do hospital foi obrigada a tomar a decisão. A instituição é a única filantrópica totalmente especializada em oncologia no Estado.

De acordo com a própria equipe do hospital, o estoque de acetado de gosserrelina – fármaco usado no tratamento de câncer de próstata e mama, além da endometriose e leiomioma uterino – deverá ser reposto só a partir da semana que vem. Com isso, os atendimentos já foram reagendados. Não foi informado se há risco da situação voltar a acontecer.

Em nota, a assessoria do hospital também informou que a reposição do medicamento não foi possível por meio de “empréstimo” com instituições parceiras, pois o remédio possui “alta complexidade”, o que impede a realização de ações emergenciais.

Beneficente e sem fins lucrativos, a instituição vem lutando para suprir a grande demanda de tratamentos – cerca de 2 mil pacientes por mês. Seus atendimentos são, na totalidade, via SUS (Sistema Único de Saúde). Para ajudar, basta fazer a sua doação ao “Pix do Bem” (chave 67992882117, número de celular) ou convênio Energisa (0800 6006 313)

