Delta, não ômicron, deve ser explicação para mais mortes nos EUA

As hospitalizações por COVID-19 nos Estados Unidos cresceram em cerca de 33%, e as mortes tiveram alta de aproximadamente 40% em relação a uma semana antes, afirmou a diretora do CDC (Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos) na quarta-feira (12).

Segundo a agência Reuters, a diretora Rochelle Walenksy disse que os casos de covid-19 nos EUA, impulsionados pela variante ômicron, de rápida propagação, devem chegar a um pico nas próximas semanas. “A magnitude desse aumento é amplamente relacionada à variante ômicron, que representa hoje cerca de 90% dos casos de covid-19 no país”, disse Walenksy a jornalistas.

Ainda de acordo com ela, o aumento recente de mortes por COVID-19 é provavelmente um efeito tardio da variante delta, que estava em alta antes da ômicron tomar os Estados Unidos em dezembro, disse Walensky. Com a delta e outras variantes anteriores, a taxa de mortes é defasada em relação à taxa de infecções em algumas semanas.

“Podemos ver mortes pela ômicron, mas suspeito que as mortes que estamos vendo agora ainda são da delta”, disse Walensky, acrescentando que levará tempo para entender como a ômicron impacta o total de mortes pelo coronavírus.

(Com informaçõeas Reuters/Tradução: Uol Notícias)