UFMS recebe profissionais que irão atuar como supervisores no Programa Mais Médicos Brasil

A Universidade recepcionou nessa segunda-feira, 19, os dez novos médicos que devem atuar como supervisores de profissionais ligados ao programa Mais Médicos Brasil, do Governo Federal. A UFMS atua desde 2013 como a instituição supervisora do programa no Mato Grosso do Sul. Com os novos profissionais, são ao todo 28 supervisores no Estado, que auxiliam e direcionam o trabalho de médicos que atuam diretamente com os pacientes na atenção primária à saúde.

Uma das suas principais ações do programa Mais Médicos é a contratação de médicos para atuar em municípios e distritos mais carentes de profissionais de saúde. Para garantir a qualidade da atividade, é necessário o acompanhamento e supervisão dos profissionais por meio de instituições como a UFMS.

O reitor Marcelo Turine enfatizou a importância de interligar educação e promoção de saúde. “É um orgulho muito grande integrar esses novos profissionais e formar uma equipe de 28 supervisores para acompanhar os municípios de Mato Grosso do Sul, para interligar médicos que trabalham atendendo a população, a saúde básica. É papel fundamental da Universidade promover a educação, a formação de recursos humanos e agora, com esse programa estratégico do Governo Federal, atendemos também a saúde. Sucesso e os supervisores nos ajudem a termos um Mato Grosso do Sul mais forte, com mais saúde e mais educação”, ressalta.

“Além de efetuar a supervisão de forma adequada, constante e presente nos municípios, a gente também vai poder fazer essa grande conexão com nossos cursos de graduação e pós-graduação, levando ações de extensão. Então a gente vai conseguir conectar todo esse patrimônio que a UFMS tem em extensão, em pesquisa a disposição de toda população sul-mato-grossense. Não somente onde a UFMS está presente com os seus campus”, pontua a vice-reitora Camila Ítavo.

O diretor da Faculdade de Medicina, Marcelo Luiz Brandão Vilela, ressaltou o sucesso do processo seletivo dos profissionais. “ Esperamos que esses profissionais possam exercer um trabalho de liderança, atuar no treinamento dos médicos e auxiliar esses profissionais que vem do exterior. Atuar como supervisor é uma missão super importante, é se colocar dento da realidade da assistência”, enfatiza.

O médico Roberto Paulo Braz Júnior foi um dos profissionais selecionados no edital. “Esse programa é super importante para fortalecer a atenção primária de Campo Grande, do Estado. É super importante fazer parte e dar apoio como supervisor para esses profissionais, para que eles possam melhorar cada vez mais o atendimento. Me sinto super orgulhoso de ter sido selecionado para fazer parte deste programa. É mais uma experiência para ter a mão como preceptor, como supervisor, para dar oportunidade no futuro de alcançar novos cargos de docência, de supervisoria”, conta.

