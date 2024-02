Mais quatro postos de saúde de Campo Grande terão plantão noturno até às 22h

UBSs (Unidades Básicas de Saúde) e USFs (Unidades de Saúde da Família) de Mato Grosso do Sul, terão plantão noturno a partir do dia 1º de março, com funcionamento das 17h às 22h. A medida foi publicada nesta quarta-feira (28), no Diário Oficial do Estado.

A medida terá o aporte da SES (Secretaria Estadual de Saúde), que passará verbas extras para as prefeituras que participarem do programa. Conforme resolução de janeiro deste ano, as unidades irão receber o custeio temporário de R$ 15 mil, parcelados em 12 vezes. Inicialmente, 45 unidades seriam atendidas pelo programa, mas o número foi atualizado para 53 unidades.

O objetivo do programa é ampliar os atendimentos primários nas unidades, para chegarem a 60 horas semanais. Segundo a publicação de hoje, a prioridade dos serviços do período noturno serão consultas por demandas espontâneas do paciente, testes rápidos para ISTs (Infecções Sexualmente Transmissíveis), atendimentos odontológicos e em casos de Dengue e Chikungunya. A medida tem caráter provisório e valerá até março de 2025.

Ainda de acordo com a SES, a atenção primária é entendida como referencial de atendimento à saúde para a população, e o plantão noturno oferecerá horários mais flexíveis para a população. Além disso, a medida busca desafogar a rede básica de saúde, ampliando os atendimentos considerados básicos, ou seja, o paciente não precisará se deslocar até a Santa Casa, por exemplo, para obter a assistência médica primária.

Unidades

Campo Grande já possui 40 unidades com o plantão noturno, mas a partir de março serão 44. Os municípios que fizeram a adesão ao programa de plantão noturno são:

Os postos de saúde que vão funcionar até à noite estão em Anastácio (2), Aral Moreira (2), Bataguassu (2), Batayporã (2), Bela Vista (6), Bonito (1), Campo Grande (4), Caracol (1), Cassilândia (1), Corumbá (1), Costa Rica (1), Deodápolis (3), Dourados (2), Glória de Dourados (1), Iguatemi (1), Inocência (1), Ivinhema (1), Ladário (1), Maracaju (1), Miranda (1), Nioaque (1), Ponta Porã (2), Porto Murtinho (1), Ribas do Rio Pardo (1), Rio Brilhante (2), São Gabriel do Oeste (1), Selvíria (1), Sete Quedas (1), Sidrolândia (1) e Três Lagoas (7).

O jornal O Estado Online entrou em contato com a Sesau (Secretaria Municipal de Saúde) e a pasta informou que atualmente apenas a USF (Unidade de Saúde da Família) tem funcionamento até às 22h. Entretanto, a Sesau disse que inscreveu UBSs que estão em processo de migração para Unidades de Saúde da Família (que já realizam atendimentos das 7h às 19h) no programa do Governo, mas não obteve resposta.

” […] ainda não tem homologação federal para isso, ou seja, são custeadas inteiramente com recursos do tesouro municipal. A partir de então, as unidades passariam a ter também o suporte financeiro do governo estadual para manterem o funcionamento até 19h como acontece atualmente, contudo, até o momento, o município não recebeu uma resposta positiva sobre a inscrição”, finaliza a nota.

Novos equipamentos

O Governo do Estado também lançou o Programa Estadual Reestrutura APS, que vai repassar recursos aos municípios para aquisição de novos equipamentos na atenção primária de saúde. O investimento será de R$ 36,6 milhões. Eles serão usados nos postos de saúde, centros de saúde e unidades básicas do Estado.

Cada unidade que entrar no programa receberá R$ 30 mil para aquisição de equipamentos médicos (parcela única) e mais R$ 30 mil para comprar equipamentos odontológicos. Os municípios devem utilizar os recursos para estruturar os atendimentos priorizando (equipamentos) que não dispõe.

Leia mais:

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.