Trabalhadores da saúde tem até quarta-feira para se vacinar contra Covid em MS

Com a mensagem “Saúde Vacina Mais – cuidar de quem cuida”, a Secretária de Saúde do Mato Grosso do Sul, lançou uma campanha para convocar trabalhadores de saúde do estado para se vacinarem. A ação tem como prioridade a vacinação contra Covid-19 – para recebimento da dose anual de reforço com a vacina Bivalente.

De modo adicional, serão disponibilizadas também as vacinas recomendadas para esse público no calendário do Ministério da Saúde, como explica a coordenadora de Imunização da SES- MS, Ana Paula Goldfinger.

“A princípio, a oferta será de vacinação contra COVID-19 com a vacina bivalente, para aqueles trabalhadores que tenham recebido a última dose há pelo menos 6 meses. Mas também é sugestionado aos municípios que ofertem não somente a vacinação contra a COVID, mas também a hepatite B, dTPa (Difteria, Tétano e Pertussis tipo adulto), vacina tríplice viral, que são vacinas de suma importantes que são recomendadas para profissionais da saúde”, explica.

Para facilitar o acesso à vacinação, principalmente para trabalhadores que atuam em contexto hospitalares, a vacina será ofertada nas unidades hospitalares dos municípios. A campanha segue até 31 de janeiro e é estendida aos 79 municípios do estado.

A coordenadora de imunização da SES-MS destaca ainda que as vacinas vão estar disponíveis nas Unidades Básicas de Saúde para o profissional que não conseguir se imunizar.

“Não somente nesses dias essa vacina seria ofertada. O trabalhador da saúde é um público que priorizado pelo Ministério da Saúde para vacinação contra a COVID e para as demais vacinas que citei, como hepatite, dTPa, tríplice viral. Então, para tanto, se o profissional não receber no hospital, basta ele buscar a unidade de saúde para receber e atualizar seu esquema vacinal”, diz. Segundo estimativas da SES-MS, 121.180 trabalhadores da saúde devem ser contemplados com a campanha.

Casos de Covid no Mato Grosso do Sul

Conforme o último boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Saúde do estado, somente nesse ano foram registradas 629 casos de Covid no estado — e 11 mortes pela doença foram confirmadas. Somente na terceira semana, 213 casos foram registrados. De acordo com a SES-MS, os municípios que apresentaram os maiores números de casos no estado foram Naviraí e Campo Grande.

