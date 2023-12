Covid-19: com novas variantes, SES recomenda dose de reforço da bivalente para grupos prioritários

Após a identificação de duas novas sublinhagens de uma variante da Covid-19 no Brasil (JN.1 e a JG.3), a SES (Secretaria Estadual de Saúde) ampliou a vacinação contra a doença em Mato Grosso do Sul com a segunda dose de reforço da vacina bivalente.

O reforço é indicado para pessoas com 60 anos ou mais e imunocomprometidos acima de 12 anos, que já tenham recebido a última dose da vacina há mais de seis meses.

A medida começou a valer desde quarta-feira (6) em todo Estado. Conforme a coordenadora de Imunização da SES, Ana Paula Goldfinger, a vacinação é fundamental para prevenir o surgimento de complicações decorrentes da doença.

“As vacinas têm uma durabilidade em cada organismo, que varia de seis a nove meses, e em especial às pessoas idosas e imunocomprometidas, que já possuem o sistema imunológico prejudicado. Quem tomou a vacina há seis meses ou mais precisa fazer um reforço, tomar novamente a vacina bivalente. Lembrando que são para apenas esses dois grupos que existe essa recomendação”.

As vacinas contra a Covid-19 estão disponíveis nos 79 municípios do Estado. Procure uma unidade de saúde do seu município e atualize a sua carteira vacinal.

Sublinhagem

A JN.1, inicialmente detectada em exames realizados no Ceará, vem ganhando proporção global, correspondendo a 3.2% das detecções no mundo. Já a sublinhagem JG.3, também verificada recentemente no estado nordestino, vem sendo monitorada pelo ministério nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Goiás nos últimos meses. As subvariantes já foram encontradas em 47 países, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS).

O Ministério da Saúde segue alinhado com todas as evidências científicas, com as recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS) mais atualizadas para o enfrentamento da Covid-19, incluindo o planejamento para vacinação em 2024, que já está em andamento. A Pasta garante que o SUS sempre terá disponível as vacinas mais atualizadas, seguras e eficazes aprovadas pela Anvisa.

