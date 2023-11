Tour das Águas leva mais de 150 Atletas a Porto Murtinho

Atenção Porto Murtinho e Isla Margarita, vem aí o Tour das Águas Corrida e Mountain Bike!

O Tour das Águas acontece nos dias 18 e 19 de novembro, sábado e domingo. O Passeio Ciclístico abre a programação no sábado dia 18 com percurso de 5 quilômetros. A largada será às 16h, no dique de Porto Murtinho bem em frente à prefeitura. Às 5h, é a vez da Corrida de Rua com percurso de 5 quilômetros. A largada também será no dique.

A Arena do Tour das Águas corrida e Mountain Bike será aberta para o público já no sábado às 15h30 da tarde, antes das provas já com DJ na Arena. No domingo, o percurso de Mountain Bike será mais puxado: 15k 40k e 60k.

O Tour das Águas em Porto Murtinho e Isla Margarita acontece bem cedo no domingo com a prova de pedal às 6h com largada também em frente ao Dique.

Participe

entrega de kit será no dia 18 de novembro, no sábado das 8h da manhã até às 16h da tarde. Os kits estarão sendo entregues no Cine Teatro Ney Machado Mesquita.