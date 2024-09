Situação do ar fica crítica e recomendação é que campo-grandenses usem máscaras

Empresa de monitoramento do ar em tempo real em cidades do mundo todo classificou como insalubre, a qualidade do ar em Campo Grande nesta sexta-feira (6). Por conta, disso, a recomendação é que a população use máscara facial ao sair de casa.

A situação se deu por conta da fumaça de queimadas que atingem a cidade, vinda de diversas regiões do país. Como resultado, a situação que começou nessa quinta-feira (5) deve perdurar até o dia 12 de setembro.

De acordo com dados da plataforma IQAir, empresa suíça que monitora a qualidade do ar, quanto mais alto o nível dado, maior o risco da população.

Entre as três piores categorias, Campo Grande se encontra na 3ª posição como insalubre. A classificação ainda pode ser muito insalubre e perigosa.

A recomendação é que além do uso de máscara, seja evitado exercícios físicos ao ar livre e que janelas e portas de residências fiquem fechadas para evitar que a poluição entre nas casas. É recomendado, também, que as pessoas utilizem purificadores de ar nos ambientes.

