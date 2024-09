FCDL-MS conquista criação da Frente Parlamentar do Varejo de Comércio e Serviços de MS

A FCDL-MS (Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas de Mato Grosso do Sul) conquistou mais um marco significativo e histórico com a criação da Frente Parlamentar do Varejo de Comércio e Serviços.

Essa é uma proposta que partiu da Federação com vistas a fortalecer o setor, e conta com o apoio do Deputado Estadual, Renato Câmara. O projeto já teve a adesão de 18 deputados, maioria absoluta na Assembleia Legislativa.

“A criação da Frente Parlamentar do Varejo de Comércio e Serviços é de extrema importância para o crescimento socioeconômico do Estado. Quero destacar que esperamos fortalecer o setor que, sem dúvida, é um pilar importantíssimo para a economia de MS”, destacou a presidente da FCDL, dra. Inês Santiago.

Dos 305 mil CNPJs de Mato Grosso do Sul, 187.700 estão se ativando no Varejo de Comércio e Serviços, o que representa 63% da produção de riqueza, emprego e renda.

“Nosso propósito é o fortalecimento da representatividade política do setor, com a inclusão de políticas públicas, incentivos creditícios e fiscais e desburocratização do sistema, através da defesa do setor, com uma interlocução mais próxima com o Governo do Estado por meio da Frente Parlamentar”, disse.

A representante da entidade acredita que esse canal de diálogo constante entre o legislativo estadual, Governo do Estado e os empresários do setor, debatendo as demandas e os desafios da iniciativa privada, possibilitará soluções mais viáveis, efetivas e equilibradas para desenvolver cada vez mais o setor, beneficiando assim, os empresários, trabalhadores e consumidores, além do setor público, atraindo investimentos para o Estado.

Inês também reconhece o esforço do deputado Renato Câmara e a importante participação da CDL Campo Grande nesta construção.

“Queremos agradecer ao deputado Renato Câmara, autor do projeto, que teve a sensibilidade de ouvir e acolher a propositura da FCDL-MS e CDL Campo Grande de criação da frente parlamentar, para estar conosco nessa empreitada gigante que vai melhorar muito o ambiente de negócios no nosso Estado”, finalizou.

No mês passado, Renato Câmara esteve na FCDL-MS e na oportunidade foram tratadas várias demandas do setor, como: representatividade institucional e política do setor, acesso do setor aos benefícios trazidos pela Rota Bioceânica, o novo modelo de mercado digital para o varejo, entre outras pautas.

Na ocasião, também foi entregue o Termômetro do Varejo, que contém indicadores sobre geração de emprego, inflação, exportação, vendas do varejo, entre outros temas da economia do Estado.

