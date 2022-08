Sesau divulga processo de seleção interno para Labcem

A Sesau (Secretaria Municipal de Saúde de Campo Grande) divulgou na edição de hoje (10) do Diogrande (Diário Oficial de Campo Grande), informações sobre o processo de seleção interno para integrante ao quadro de funcionário do Labcem (Laboratório Municipal Central).

De acordo com a publicação, a seleção destina-se aos profissionais pertencentes ao quadro permanente, lotados na Sesau da Capital e detentores dos cargos de Farmacêutico e Farmacêutico Bioquímico para lotação no Labcem (Laboratório Central Municipal) de Campo Grande.

Entre os requisitos para integrar a equipe do Laboratório com relação a habilidade, competência, aptidão e conhecimento profissionais são:

a) Ser profissional Farmacêutico tendo sua formação de acordo com as diretrizes curriculares em consonância com as resoluções CNE/CES 02, de 19 de fevereiro de 2002 e CNE/CES 06, de 19 de outubro de 2017.

b) Disposição para cumprir ações orientadas;

c) Iniciativa e facilidade de comunicação;

d) Capacidade de trabalhar em equipe;

e) Capacidade de manter o sigilo profissional;

f) Os servidores admitidos neste processo de seleção, serão avaliados por 12 (doze) meses (período de experiência) quanto ao perfil profissional descrito na resolução CNE/ CES 02/2002 e CNR/CES 06/2017.

As inscrições poderão ser realizadas pelo site da Secretaria através do link http://www.campogrande.ms.gov.br/sesau/servicos/, preenchendo todas as informações necessárias solicitadas no link de inscrição. As informações dos dados cadastrais prestadas no ato da inscrição serão de exclusiva responsabilidade do interessado.

Além disso, as inscrições para o processo de seleção será de 09 a 17 de agosto de 2022 e encerra-se no dia 17 de agosto as 17 horas. Já a divulgação das inscrições homologadas serão disponibilizadas em 18 de agosto de 2022.

A publicação poderá ser acessada a partir da página 5 do Diogrande acessando AQUI.

