Sesau confirma morte de criança de 7 anos por meningite em Campo Grande

A morte de uma menina, de 7 anos, por meningite bacteriana em Campo Grande foi confirmada pela Sesau (Secretaria Municipal de Saúde) na noite dessa quarta-feira (2). A vítima faleceu na última terça-feira (1º), em um hospital particular.

A criança deu entrada no hospital por volta das 16h na sgunda-feira (30), apresentando dores abdominais, palidez e tonturas. Conforme as informações, a criança teria passados por exames, mas acabou não resistindo.

Uma amostra de sangue da vítima foi coletada e enviada para o Lacen (Laboratório Central de Saúde Pública), onde foi confirmado a morte por meningite meningocócica e meningococemia. A criança também testou positivo para Covid-19.

Conforme nota da Sesau, “a criança estava sem atraso vacinal, com 3 doses de meningo C, sendo a última dose em 28 de fevereiro de 2020. A menina não apresentava comorbidades e sem histórico de contato com pessoas contaminadas, e/ou viagem para fora do município”, disse a pasta.

Medidas de Ação

Segundo a Sesau, após a confirmação da morte, foram adotadas algumas ações de vigilância epidemiológica, como: investigação de casos suspeitos do agravo e de casos secundários no hospital, residência e escola; levantamento dos contatos próximos em ambientes hospitalar, residencial e escolar; quimioprofilaxia, conforme recomendações do Ministério da Saúde; orientações e monitoramento do aparecimento de novos casos nos próximos 60 dias.