Funsat oferta mais de 2 mil vagas de emprego em Campo Grande nesta quinta-feira

A Funsat (Fundação Social do Trabalho) oferta nesta quinta-feira (3), 2.183 vagas de emprego para Campo Grande. As oportunidades abrangem diferentes áreas e níveis de escolaridade. Entre os destaques estão 301 vagas para operador de caixa.

As vagas incluem 207 funções como, por exemplo: ajudante de reflorestamento (20); almoxarife (9); atendente de lanchonete (75); corretor de imóveis (10); estoquista (12); fiel de depósito (6); lavador de pratos (2); magarefe (50); padeiro (2); técnico em nutrição (1), vendedor interno (39) e zelador (5).

Conforme a Funsat, a lista para PCDs (Pessoa com Deficiência), inclui 19 oportunidades, como a de auxiliar de limpeza (1); auxiliar de lavanderia (1); auxiliar administrativo (3), copeiro (5); operador de telemarketing ativo e receptivo (2); telefonista (1).

Além disso, nesta quinta-feira a Funsat oferta três vagas temporárias para as funções de analista de recursos humanos, empregado doméstico nos serviços gerais e servente de limpeza.

As vagas ofertadas estão disponíveis no link. A Fundação Social do Trabalho está localizada na Rua 14 de Julho, 992 – Vila Gloria, em Campo Grande, o horário de atendimento é das 7h às 17h.