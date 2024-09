Sesau confirma mais de 74,3 mil casos de doenças diarreicas na Capital

A Sesau informou ao Jornal O Estado que, até a semana epidemiológica 38, já foram registrados 74.308 casos de MDDS (Monitorização das Doenças Diarreicas Agudas). Quando se comparam os números registrados nas unidades de atendimento de Campo Grande no mesmo período de 2023, semana 38, foram registrados 52.842 casos, ou seja, é possível identificar que a diferença é de 40,6% na maior procura deste ano.

A reportagem questionou a Secretaria Municipal de Saúde sobre a possível relação dos casos com a onda de calor e seca enfrentada em todo o Mato Grosso do Sul e se existe algum levantamento sobre pacientes que tiveram algum mal-estar por conta das altas temperaturas. A secretaria negou a relação.

“A Sesau ainda informa que não há como identificar casos relacionados com mal-estar ou problemas decorrentes das altas temperaturas”, informou em nota oficial.

No dia 19 deste mês, o Jornal O Estado já tinha divulgado, que os casos de pacientes com sintomas gastrointestinais haviam subido 159% na semana epidemiológica 37, que compreende a semana dos dias 8 de setembro a 15 de setembro. Na ocasião, a secretaria municipal já tinha confirmado a diferença no número de atendimentos em relação ao ano passado.

“Campo Grande registrou 1.428 casos, agora foram 3.697 casos, aumento de 159%. No total, em 2023, CG teve 51.425 casos (semana 1 a 37) e em 2024 já são 71.737”, informou a Sesau no dia 19 deste mês.

Para evitar o contágio e consequente aumento no número de diagnósticos, a SESAU recomendou que a população redobre os cuidados com a higiene das mãos, limpe com cuidado os alimentos e, em caso de contaminação, amplie as medidas de hidratação.

Diante do aumento expressivo da demanda de pacientes nas unidades de urgência e emergência, A secretaria também orientou os pacientes a procurarem uma USF em casos de sintomas leves, e somente no caso de agravamento dos sintomas ou sintomas mais graves procurar uma UPA ou CRS. Nas últimas semanas, o número de pacientes com clas- sificação verde e azul estava alto, e por isso, a pasta emitiu a orientação para que procurem as unidades dos bairros.

Por Michelly Perez

