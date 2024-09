Homem é baleado, pede ajuda na rua e é socorrido por funcionária de posto de saúde

Um homem, de cerca de 35 anos, foi baleado na manhã desta sexta-feira (27), no Jardim Noroeste em Campo Grande. O rapaz teria pedido ajuda na rua e foi socorrido por uma funcionária do UBSF (Unidade Básica de Saúde Fluviais).

Segundo informações, a servidora pública estava deixando o neto na escola logo pela manhã, quando foi abordada pela vítima que dizia ter levado um tiro.

Ela então levou a vítima até a UBSF Doutor Cláudio Luiz Fragelli, local onde atua no setor administrativo. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e o homem encaminhado para o Hospital Santa Casa, com ferimento no ombro direito.

Até o momento o suspeito não foi identificado. O caso será investigado.

