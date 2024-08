Sesau comunica aumento de doenças respiratórias junto de sintomas gastrointestinais nas unidades de urgência

Além disso, a Sesau pede para que à população procure primeiro uma unidade de saúde da família(USF) para não sobrecarregar as unidades de emergência

A Secretaria Municipal de Saúde(Sesau) informou que os atendimentos nas unidades de urgência e emergência cresceram nas últimas duas semanas, ultrapassando a média de atendimentos por dia, saltando de 2 mil, para cerca de 4 mil por dia.

De acordo com o comunicado, a maioria é de pacientes adultos e sem queixas de doenças respiratórias, mas com sintomas gastrointestinais (diarreia, vômito, dor no estômago).

“A Sesau ressalta que faz semanalmente o acompanhamento e o monitoramento das doenças diarreicas agudas (MMDA), onde todos os serviços de saúde públicos e privados informam o número de casos registrados com sintomas de diarreia com duração de até 14 dias. O levantamento do início do ano até 24/08/2024 mostra um crescimento de 30% nos casos de doenças diarreicas agudas na capital (2023: 47.583 casos; 2024: 62.533 casos). Durante a semana epidemiológica 34 (de 18/08 a 24/08), o aumento foi de 110% nos atendimentos, passando de 1.401 casos em 2023, para 2.998 casos em 2024.

A Secretaria Municipal de Saúde orienta à população que procure primeiro uma Unidade de Saúde da Família (USF) antes de recorrer a uma UPA ou CRS. Além das consultas agendadas, as USFs também atendem as demandas espontâneas. Agindo assim, os pacientes podem evitar que casos de menor gravidade acabem parando nas unidades de emergência e urgência e, desta forma, sobrecarregando o fluxo de atendimento.”

