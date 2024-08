Homem morre seis dias depois de sofrer acidente de moto em Caracol

Homem de 32 anos morreu, nesta sexta-feira (30), na Santa Casa de Campo Grande, após passar seis dias internado no hospital por conta de um acidente de moto ocorrido no dia 24 de agosto em Caracol, distante 416 quilômetros da Capital.

Conforme boletim de ocorrência, a irmã da vítima relatou à polícia que o rapaz trabalhava em uma fazenda da cidade e, ao retornar para casa, outro motociclista cruzou a pista.

Para evitar uma colisão, o homem jogou a moto para o acostamento, perdeu o controle da direção e caiu. O socorro foi acionado e encaminhou a vítima para um hospital da região, mas devido os graves ferimentos, precisou ser transferido para Campo Grande.

Nesta sexta-feira, o motociclista não resistiu aos ferimentos e morreu. O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol como morte a esclarecer.

