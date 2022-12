Sesau começa mobilização em busca de solução para a falta de vagas em hospitais

Diante do impasse da superlotação dos hospitais no município de Campo Grande, da regulação de vagas para pacientes de urgência e emergência e ainda, da manutenção das cirurgias eletivas pós-pandemia. A Sesau (Secretaria Municipal de Saúde) iniciou ontem (19), as tratativas com todos os hospitais conveniados para discutir a possibilidade de remanejamento e ampliação de leitos.

Para iniciar esse diálogo, o secretário municipal de Saúde, Dr. Sandro Benites, se reuniu com os representantes do Hospital Regional de Mato Grosso do Sul, Hospital Universitário, Hospital do Pênfigo, Maternidade Cândido Mariano, Santa Casa, Hospital Nosso Lar, São Julião, Hospital de Amor e Hospital Adventista do Pênfigo.

“Nos reunimos para estreitar laços com os diretores de Hospitais, que atendem a população de Campo Grande. Promover o diálogo entre as instituições foi a nossa tarefa inicial. Esperamos que seja a primeira reunião, de diversas que ainda faremos juntos. O nosso objetivo é trabalhar da melhor maneira e fazer o possível para atender a nossa população”, afirmou o secretário.

Ainda segundo a Sesau, novas discussões deverão ser realizadas com cada hospital para então deliberar sobre as questões contratuais. “Neste momento, há o entendimento da necessidade de reforçar as parcerias com o objetivo de assegurar uma assistência de melhor qualidade à população”, informaram em nota ao jornal O Estado.

Já o diretor-presidente do Hospital Regional do Estado, Dr. Lívio Leite, aproveitou para expressar sua preocupação com a superlotação. “Com um diagnóstico da situação pós- -covid solicitei que a Sesau faça um plano de contingência. Salientei que estamos trabalhando acima da capacidade (ou seja 95% de taxa de ocupação – quando o recomendável é 75-85%) e que isso gera um alto risco de desassistência”, apontou.

Para a superintendente do Humap-UFMS/Ebserh (Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian), Dra. Andrea Lindenberg, a reunião foi de aproximação. “Esperamos que o novo contrato do Humap seja assinado com maior brevidade possível visto que o atual findará no próximo dia 31.1.2023″, ressaltou.

Em nota, a Santa Casa também reafirmou que a reunião foi para estreitar as relações.

Por Suelen Morales – Jornal O Estado.

