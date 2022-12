Paralisação dos aeronautas causa poucos atrasos no aeroporto de Campo Grande

Na manhã de ontem, passageiros tiveram poucos atrasos nas conexões nacionais

Conforme já noticiado pelo jornal O Estado, a greve dos pilotos e comissários de voo começou na manhã de ontem (19), nos maiores aeroportos do país e deve acontecer entre das 6 h as 8 h do horário de Brasília nos próximos dias, já que não há indicação de término até que a SENA (Sindicato Nacional das Empresas Aeroviárias) entrem em acordo com a SNA (Sindicato Nacional dos Aeronautas), a respeito da reposição dos salários da categoria.

A equipe do O Estado esteve na manhã de ontem (19) no Aeroporto Internacional de Campo Grande, para conferir os impactos para os passageiros que chegam e desembarcam no município, mas não encontrou grandes problemas causados pelos atrasos.

Centro de Atendimento ao Turista

Ainda ontem, a Prefeitura de Campo Grande, por meio da Sectur (Secretaria Municipal de Cultura e Turismo), inaugurou no Aeroporto Internacional de Campo Grande, o novo CAT (Centro de Atendimento ao Turista).

Além de profissionais treinados para instruir os turistas sobre os setores de hotelaria, gastronomia, cultura e lazer de Campo Grande. O espaço terá um mostruário de artesanato regional e transmite vídeos que retratam as belezas da Cidade Morena.

O novo espaço está localizado em frente ao desembarque de passageiros. O horário de funcionamento é das 7h30 às 13h30 e das 16h00 às 21h00, todos os dias

