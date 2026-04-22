SES orienta população sobre riscos em exames de vista realizados fora das normas sanitárias

Em meio à rotina cada vez mais acelerada e à busca por soluções rápidas e acessíveis, a realização de exames de vista fora de ambientes adequados tem se tornado uma prática comum e preocupante. Diante disso, a SES (Secretaria de Estado de Saúde), por meio da coordenadoria de Vigilância Sanitária, emitiu um alerta à população sobre práticas irregulares na oferta de atendimentos oftalmológicos em Mato Grosso do Sul.

O comunicado destaca o risco de prescrição incorreta de grau, especialmente quando o exame está atrelado à venda de lentes e armações.

Segundo a Vigilância Sanitária, a oferta de exames de vista, muitas vezes gratuitos ou com preços reduzidos, vinculada diretamente à comercialização de produtos ópticos pode comprometer a qualidade do atendimento e trazer prejuízos à saúde visual.

Entre as principais irregularidades identificadas estão a inadequação técnica dos serviços prestados. Isso inclui locais sem estrutura apropriada, uso de equipamentos fora dos padrões exigidos e atuação de profissionais que não atendem aos critérios estabelecidos pela legislação sanitária. Esse conjunto de falhas compromete a qualidade do atendimento e pode resultar em diagnósticos imprecisos.

De acordo com o gerente de Apoio aos Municípios da Vigilância Sanitária, Matheus Pirolo, é fundamental que a população esteja atenta à forma como esses serviços são ofertados. “Quando o exame de vista está condicionado à venda de óculos, existe um claro conflito de interesses, que pode comprometer a qualidade da avaliação e levar a prescrições incorretas. A recomendação é sempre buscar serviços regularizados, que garantam uma avaliação técnica adequada e segura”, afirma.

Outro ponto de preocupação é o possível agravamento de doenças oculares. Atendimentos realizados sem o devido rigor técnico podem não identificar problemas existentes ou até contribuir para o surgimento de novas condições, impactando diretamente a saúde do paciente.

A SES reforça que a atuação das Vigilâncias Sanitárias, tanto no âmbito estadual quanto municipal, tem como objetivo garantir que os serviços ofertados sejam seguros, eficazes e estejam em conformidade com as normas vigentes. A fiscalização também busca proteger os direitos do consumidor, coibindo práticas abusivas e enganosas.

Fiscalização e denúncia

A oferta desses serviços, seja em mutirões ou em estabelecimentos comerciais, está sendo monitorada pelos órgãos de fiscalização, e a participação da população é considerada essencial para coibir irregularidades.

Caso identifique situações em que exames de vista estejam atrelados à compra de óculos, o cidadão pode registrar denúncia de forma anônima pelos canais oficiais da SES:

Telefone: 0800 647 0031

E-mail: cvisa@saude.ms.gov.br

A Secretaria orienta que a população procure sempre serviços de saúde devidamente regularizados e alinhados às normas sanitárias, garantindo um atendimento seguro, responsável e de qualidade.

Por GOV MS