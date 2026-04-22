Campanha de doação de sangue mobiliza moradores em Corumbá neste sábado (25)

Ação no Hemonúcleo acontece durante todo o dia e busca reforçar estoques para atender pacientes

O Hemonúcleo de Corumbá realiza neste sábado (25), uma campanha de doação de sangue na unidade localizada na Rua Colombo, 1250, na região central de Corumbá. O atendimento será das 7h às 17h.

A iniciativa tem como objetivo reforçar os estoques e garantir o atendimento a pacientes que precisam de transfusões, principalmente em períodos em que a demanda cresce e o número de doadores costuma cair.

A doação é considerada um procedimento simples, rápido e seguro. Cada bolsa coletada pode beneficiar até quatro pessoas, já que o sangue é separado em diferentes componentes e utilizado conforme a necessidade de cada paciente.

Para doar, é necessário pesar no mínimo 51 quilos, ter entre 16 e 69 anos e estar em boas condições de saúde. No caso de menores de 18 anos, é exigida autorização e acompanhamento de um responsável legal. Também é importante estar descansado e alimentado no momento da doação.

Não podem doar pessoas com sintomas de gripe, febre ou infecções recentes, nem quem ingeriu bebida alcoólica nas últimas 12 horas. Gestantes e mulheres em período de amamentação podem ter restrições, dependendo do tempo após o parto. Também ficam impedidos temporariamente candidatos que fizeram tatuagem ou piercing recentemente, passaram por cirurgias ou realizaram procedimentos invasivos. Pessoas com doenças transmissíveis pelo sangue, como hepatites B e C, HIV e sífilis, além de quem já utilizou drogas ilícitas injetáveis, não estão aptas para doação.

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