Servidores públicos vão às urnas para eleger Conselho Administrativo e Fiscal da Cassems

A eleição Cassems teve início na manhã desta quarta-feira (1°) com adesão dos beneficiários que irão escolher o novo conselho Administrativo e Fiscal da Caixa de Assistência dos Servidores para o quadriênio 2023-2027. A votação acontece até às 18h em 10 unidades de atendimento Cassems de Campo Grande e em mais 75 municípios de Mato Grosso do Sul.

O beneficiário Márcio Alves Benites, servidor estatutário que atua como conciliador no Procon-MS, foi o primeiro a chegar na sede da Cassems, em Campo Grande, para exercer seu direito de votar, segundo ele um compromisso importante para o futuro do plano. “Eu creio que todos os servidores têm que participar para tornar o processo mais legítimo e ter o direito de cobrar lá na frente”, pontua.

Este ano, a eleição é disputada por chapa única – Cassems de Todos Nós – encabeçada pelo atual presidente, Ricardo Ayache, e seus respectivos vice-presidentes, Ademir Cerri e Alexandre Júnior Costa. Para Ricardo Ayache, as eleições são fundamentais para a nossa construção ao longo desses 22 anos.

“A participação ativa dos servidores públicos, dos associados titulares, sempre foi e sempre será fundamental para que a Cassems continue crescendo, se desenvolvendo e oferecendo aos servidores e aos nossos familiares a melhor assistência à saúde. Foi assim que nós nos transformamos no maior plano de saúde do Estado, no melhor e no mais justo, então isso com certeza é uma celebração de todas as conquistas que nós alcançamos ao longo desses 22 anos”, ressalta.

Ayache faz ainda um convite para associados titulares aptos a votar. “É fundamental que vocês participem das nossas eleições, compareça a uma das nossas unidades na sua cidade, para votar nessa nova diretoria que estará trabalhando pelos próximos quatro anos para que a Cassems se torne um plano de saúde cada vez melhor para todos nós”, Ricardo Ayache.

Todo o processo é organizado pela Comissão Eleitoral da Caixa dos Servidores e conta com a participação de servidores voluntários que atuam como mesário, como é o caso da professora aposentada Maria Munhoz, de 59 anos.

“Quando soubemos que precisaria de voluntários, prontamente nos qualificamos para ajudar porque este é um momento muito importante e participar da eleição é um ato de cidadania. Todos nós podemos e devemos estar presentes”, conta.

Ela ainda reforça o convite para que os eleitores participem do processo eleitoral. “Nós esperamos que todos venham votar e exerçam seu ato de cidadania e venham fazer a sua participação para melhorar toda a vida do funcionalismo público estadual”, completa.

A presidente da Comissão Eleitoral, Jucli Stefanello, ressalta que o momento é celebrar o direito de escolha. “É a democracia falando alto, trabalhamos nos últimos meses para que esse processo acontecesse e que beneficiários do Estado inteiro possam exercer seu direito de votar”, salienta Stefanello.

Eleição

Podem participar do processo eleitoral realizado pela Cassems, beneficiários titulares, efetivos e aposentados, regulares cadastral e financeiramente. O beneficiário deverá comparecer ao local de votação com o seu Cartão Cassems e com um documento com foto. Beneficiários em dúvida sobre seu local de votação podem procurar a sua unidade de atendimento Cassems para obter mais informações.

Serviço:

Confira os locais de votação para a Eleição Cassems 2023-2027 em: https://beneficiario.cassems.com.br/.