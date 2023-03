Governador defende estrutura como estímulo para educação

Na manhã desta quarta-feira (1), o governador Eduardo Riedel (PSDB), entregou a reforma da escola Estadual João Carlos Flores que após 30 anos sem reformas foi atualizado de forma geral com melhorias desde troca de fiação, pintura, ares condicionados dentre outras melhorias.

Esta reforma contou com os investimentos de R$ 3.573.358,77 que incluiu a ampliação de refeitório, reforma parcial do prédio, contemplando adequação da edificação às normas vigentes de acessibilidade, proteção contra incêndio e pânico, proteção contra descargas atmosféricas e vigilância sanitária. Os serviços de intervenção incluíram ainda a substituição de cobertura, revestimentos de forros, paredes e pisos, pintura geral interna e externa, instalações elétricas, instalações hidrossanitárias e águas pluviais, reforma da quadra e demais adequações necessárias ao atendimento da comunidade discente.

Equipamentos entregues: mobiliários, freezer, forno elétrico industrial, processador de alimentos, bebedouro industrial, aparelhos de ar-condicionado, mesa de professor e diretor, conjunto escolar, tablets, chromebooks, dentre outros.

Os valores anunciados foram: Em equipamentos: R$ 273.372,07 e na construção: R$ 3.299.986,70.

Durante o ato da entrega o governador destacou a importância do todo que liga o aluno com a escola e a importância do bem-estar com estímulo para o ensino. “Fundamental para um bem futuro aos nossos alunos e um desafio ao aluno vir achar interessante aprender. Os alunos precisam querer e achar que aqui é um ambiente confortável para eles quererem vir a escola e aprender”, defendeu o governador Eduardo Riedel que defende um ambiente escolar de qualidade.

O secretário de Educação, Hélio Queiroz Daher detalhou sobre a reforma no prédio feita “A escola reformada não é só um prédio público, quem chega neste ambiente reformado os alunos aprende mais e se sente participante disso. Estamos em um trabalho sobre acessionabilidade com a assinatura do Corpo de bombeiros e aqui precisava atualizar o prédio que era antigo com mais de 30 anos. Agora entregaremos mais de 50 escolas reformadas. A escola integral é uma integração do curriculum além da extensão do tempo. É um aprendizado integralizado com 172 escolas oferendo período integral, já sendo 50% da Rede oferecendo. Estamos focados em manter a escola mais interessante que faça sentido para os jovens.” explicou o secretário.

A escola João Carlos Flores conta com 358 estudantes matriculados em 11 turmas do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental e do 1º ao 3º ano do Ensino Médio com a oferta do Ensino em Tempo Integral.

O aluno Pedro Rafael, 15 anos comentou as mudanças principais com a reforma “A infraestrutura era bem ruim e agora com ar condicionado, quadra reformada ficou muito melhor. Estou me preparando para prestar cursinho para ir para a universidade e aqui os professores tem me ajudado. Eu já me adaptei com ensino integral.”, comemorou o aluno.

Sobre os kits escolares o secretário também comentou. “Serão entregues cerca de 800 uniformes (2 camisetas para cada estudante e 1 bermuda para cada aluno do Ensino Fundamental), cerca de 360 kits escolares (1 por estudante), durante a solenidade de recebimento da reforma da unidade.”, detalhou.

Com informação de Mylena Fraiha

