Secretaria da saúde do DF confirma caso de raiva humana

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal confirmou nesta terça-feira (5) um caso de raiva humana. Segundo dados da pasta, até então, a última e única notificação para a doença em humanos na capital tinha sido em 1978.

A infecção veio por meio de um gato, que arranhou o paciente. A partir de então, o adolescente passou a sentir febre, dor no corpo, olhos e articulações.

De acordo com o governo, a secretaria vai organizar uma apresentação sobre a situação epidemiológica e ambiental da raiva, assim como as ações preventivas e de reforço que estão sendo desenvolvidas neste momento.

Por conta do caso, foi antecipado o início da vacinação antirrábica para esta quarta-feira (5) no Distrito Federal.

A raiva

A raiva é uma doença infecciosa viral aguda, que acomete mamíferos e pode ser transmitida aos humanos (antropozoonose) pela mordedura, lambedura e arranhadura de animais infectados com o vírus da raiva.

O distúrbio é caracterizado por sintomas neurológicos e, de acordo com a pasta, “é uma doença quase sempre fatal (praticamente 100% dos casos evoluem para óbito), para a qual a melhor medida de prevenção é a vacinação pré ou pós-exposição”.

O vírus é transmitido pela saliva dos animais. A SES-DF afirma que “o último caso diagnosticado de raiva em cães foi em 2000 e, em gatos, no ano de 2001”.

Em Minas Gerais, entre maio e junho deste ano, quatro crianças morreram vítimas da raiva humana.

