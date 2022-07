Com sálarios de até R$ 9,6 mil, UFGD abre inscrições de concurso para contratação de 25 professores

A UFGD (Universidade Federal da Grande Dourados) está com inscrições abertas para concurso público voltado ao provimento efetivo de 25 vagas de professor de ensino superior. São oferecidas vagas para 21 áreas de conhecimento, distribuídas entre cinco faculdades.

As inscrições podem ser feitas até 5 de agosto as 17h. O concurso contará com prova escrita, prova didática e prova de títulos, com salário podendo variar de R$ 3.263,32 a R$ 9.616,18, dependendo da carga horária, do grau de formação e da categorização da vaga como sendo de DE (dedicação exclusiva).

O cargo também conta com Auxílio Alimentação de R$ 229 para cargos com jornada de 20 horas semanais, e de R$ 458 para cargos que cumpram 40 horas semanais.

A prova escrita será realizada no dia 17 de setembro, já a didática, nos dias 22 e 23 de outubro. O resultado será divulgado em 7 de dezembro, conforme o cronograma do concurso.

Confira todos os detalhes do edital neste link.

