Saúde da Capital reforça cuidados em período de sazonalidade de vírus respiratórios

Se antecipando ao período de sazonalidade dos vírus respiratórios, mais comuns durante o Outono e Inverno, a Sesau (Secretaria Municipal de Saúde) já tem tomado medidas para evitar um aumento do número de casos de SRAGs (Síndromes Respiratórias Agudas Graves). Neste primeiro momento, ações de orientação têm sido a principal ferramenta da pasta.

Somente nesse ano, já foram registrados 392 casos de SRAG em Campo Grande, dentro eles, 29 pessoas faleceram, havendo a maior prevalência entre os idosos, onde foram identificados 17 mortes em decorrência destas Síndromes.

“Esse número ainda é menor que o registrado no mesmo período do ano passado, quando foram 56 anos, entretanto, não podemos considerar que é uma situação confortável, porque cada um desses óbitos é um ente querido de uma família que não o terá mais por perto”, reforça a secretária municipal de saúde, Rosana Leite.

Nas dez primeiras semanas de 2024, foram registrados 509 casos de SRAG, o que significa uma queda de aproximadamente 22% dos casos neste ano. Para manter o cenário abaixo daquele apresentado no ano anterior, a pasta se antecipa ao período sazonal dos vírus que provocam tais infecções e já inicia as ações de combate em diversas áreas.

Somando forças

Conforme a superintendente de vigilância em saúde e ambiente, Veruska Lahdo, uma das estratégias adotadas, também se antecipando a uma possível crescente de casos entre as crianças, é reforçar as orientações aos pais e responsáveis de alunos e toda a comunidade escolar, juntamente com a Semed (Secretaria Municipal de Educação).

“Fizemos encartes orientativos explicando os sinais de alarme, em que casos a criança deve permanecer em casa e quando buscar uma unidade de saúde, além de expor algumas formas de prevenção a esses vírus, já que é muito comum crianças dividirem seus pertences e elevar os riscos de contaminação”, explica.

Ainda conforme a superintendente, as informações já estão sendo repassadas tanto nas escolas municipais e EMEIs quanto nas unidades escolares particulares via arquivo digital. “Também serão entregues panfletos que orientam aos pais sobre manter as crianças sintomáticas respiratórias em casa e informar à escola”, conclui Veruska.

Ferramentas de prevenção

Com a pandemia de Covid-19, a principal ferramenta de prevenção à vírus respiratórios foi relembrada a todo momento: etiqueta respiratória. Lahdo reforça a necessidade de tomar os devidos cuidados para evitar a contaminação para qualquer um dos vírus que provocam as Síndromes Respiratórias Agudas Graves.

“Todos eles são transmitidos da mesma forma, por isso a importância do uso de máscaras sempre que estiver sintomático, lavagem constante e adequada das mãos. E essa orientação deve ser sempre reforçada entre as crianças e pessoas idosas, que são os públicos com mais risco de agravamento de quadros respiratórios”, conclui.

Outra ferramenta eficaz são as vacinas, que estão disponíveis em todas 74 as unidades de saúde da Capital, tanto para crianças quanto adolescentes, adultos e idosos. Conforme o Ministério da Saúde, em breve deve ser iniciada a campanha de vacinação contra a Influenza, que, a partir de então, incluirá a dose na rotina de vacinação de crianças, gestantes e puérperas e dos idosos.

Sinais de Alerta

Sintomas como: febre, tosse, dor de garganta, dor de cabeça, dor muscular, coriza, espirros, congestão nasal (com início dos sintomas nos últimos 7 dias) são característicos de uma síndrome gripal. Neste caso, a orientação é que o paciente se mantenha isolado, para evitar contaminar outras pessoas, busque uma USF (unidade de saúde da família) e faça uso de máscara quando necessário.

Entretanto, se o paciente apresentar sinais de piora como: falta de ar, desconforto respiratório, coloração azulada dos lábios ou rosto, esforço respiratório como batimento da asa do nariz ou afundamento do tórax ao inspirar, ou qualquer outro sinal de gravidade que não esteja listada acima, deve ser encaminhado a uma unidade de urgência e emergência ou Hospital para que possa ser avaliado com critério pela equipe médica e dar prosseguimento a um tratamento mais intensificado, se for necessário.

Com Prefeitura de Campo Grande