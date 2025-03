Prefeitura de Naviraí faz força-tarefa para a manutenção geral das estradas do Assentamento Juncal

A Prefeitura de Naviraí está executando diversas ações de recuperação geral das estradas rurais do Assentamento Juncal. Os serviços de manutenção nos principais travessões (corredores) e vias secundárias estão sendo realizados pelas equipes do Núcleo de Serviços Rodoviários e Manutenção da Gerência de Serviços Públicos, e do Núcleo de Infraestrutura Rural da Gerência de Desenvolvimento Econômico (GEDEC).

“Recebemos muitas reivindicações das lideranças do assentamento e das diversas famílias de que residem no Juncal. O presidente do Legislativo, vereador Daniel Moreto, também nos apresentou esta Indicação solicitando as melhorias. Temos uma importante parceria com a Câmara de Vereadores, e neste contexto, determinamos o atendimento das solicitações de nossos agricultores familiares e dos vereadores de nosso município”, afirma o prefeito Rodrigo Sacuno.

De acordo com o gerente do Núcleo de Serviços Rodoviários, Sérgio Ricardo dos Santos, as melhorias que estão sendo realizadas no interior do Assentamento Juncal compreendem a readequação das estradas, o abaulamento da via, o levantamento das lombadas e, para evitar a formação de erosão nas laterais do leito carroçável, estão sendo construídas micro bacias.

“A Prefeitura está fazendo um serviço de primeira qualidade. Além do patrolamento para o nivelamento da estrada, as equipes estão construindo as caixas secas com os recortes necessários para a drenagem das águas pluviais. Estas técnicas ajudam a eliminar os banhados e previnem a erosão. A melhorias deixam a estrada em perfeitas condições de trafegabilidade e, principalmente, garante o escoamento da produção de nossos agricultores familiares”, afirma o gerente de Desenvolvimento Econômico, José Antônio Leal (Mano).

“É compromisso nosso, meu e da vice-prefeita Telma Minari, de atender toda a população. Nossas equipes já estiveram no Distrito Porto Caiuá, na região do Borborema, na região do Alto da Mata, enfim, estamos atuando em todos os cantos do município. Vamos trabalhando e dando respostas às reivindicações. Esta força-tarefa no Assentamento Juncal contempla mais estas 113 famílias assentadas, que atuam e vivem da produção de hortifrutigranjeiros e do comércio de produtos de origem animal. Como falamos antes, estamos apoiando o setor produtivo em sua integralidade. É o nosso Compromisso com o Futuro”, pontuou o prefeito Rodrigo Sacuno.

